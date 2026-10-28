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Pes na procházce chroustá kaštany? Pro psy jsou jedovaté a hrozí i udušení

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Dennívýzva
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Jdete s pejskem parkem a pod stromy se válejí kaštany. Děti je sbírají a házejí, takže pes v nich hned vidí hru. Skočí po jednom, popadne ho a žvýká. Co nám připadá jako nevinná podzimní zábava, může psovi pořádně ublížit.
Domácí tinktura z kaštanů stojí za tu námahu

Domácí tinktura z kaštanů stojí za tu námahu

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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