Pes na procházce chroustá kaštany? Pro psy jsou jedovaté a hrozí i udušení

Jdete s pejskem parkem a pod stromy se válejí kaštany. Děti je sbírají a házejí, takže pes v nich hned vidí hru. Skočí po jednom, popadne ho a žvýká. Co nám připadá jako nevinná podzimní zábava, může psovi pořádně ublížit.
Čím jsou kaštany pro psa nebezpečné?
Kaštany z parků a alejí nepatří jedlému kaštanovníku. Padají z jírovce maďalu a ten je pro psy jedovatý. Obsahuje látku eskulin, která psovi dráždí žaludek a střeva. Ve větším množství může způsobit i vážnější potíže a vzácně i smrt.
Jed ale nenajdete jen v plodech. Škodlivý je celý strom, tedy i listy, květy a kůra. Pozor proto i na spadané listí pod jírovcem.
Druhé nebezpečí je však častější. Kaštan je velký a tvrdý, takže se jím pes může zadusit. Může mu také uvíznout v žaludku nebo ve střevech a ucpat je.
Žaludy mají stejné riziko. Navíc obsahují třísloviny, konkrétně gallotanin. Ten psovi způsobí zvracení, průjem a únavu a při větším množství může poškodit játra i ledviny.
Jak poznáte, že se pes otrávil?
Potíže se obvykle objeví za jednu až šest hodin po snězení. Výjimečně až za pár dní. Pes zvrací, někdy s krví. Má průjem, bolí ho břicho, slintá a hodně pije. Je neklidný, nechce žrát a vrávorá. Někdy se objeví i vyrážka nebo otok kolem očí a tlamy. V horším případě se pes třese nebo se vůbec nemůže hýbat.
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Jak velká dávka psa vyřadí, nikdo předem neví. Množství jedu se liší strom od stromu i rok od roku. Záleží také na tom, jak je pes velký a kolik toho rozkousal. Menší pes je ohrožený víc.
Co dělat, když pes kaštan snědl?
Zavolejte hned veterináři a nečekejte, jestli se příznaky vůbec objeví. Volejte i tehdy, když nevíte jistě, jestli pes kaštan snědl, ale některé potíže už má. Psa se nesnažte vyzvracet sami. Mohli byste mu ještě přitížit.
Foto: Pixabay
Nejlepší je k tomu nenechat dojít. Pod jírovci veďte psa na vodítku, zvlášť tam, kde kaštany padají. Vezměte si vlastní míček nebo žvýkací hračku, ať má pes co nosit v tlamě. S kaštany si nehrajte ani vy, ani děti. Pes totiž rozdíl mezi hozeným míčkem a hozeným kaštanem nepozná.
Je to opravdu tak nebezpečné?
Vážné otravy jsou vzácné. Kaštany jsou hořké a většina psů jich nesní tolik, aby jim hrozilo něco horšího než bolavé břicho. Vzácné ale neznamená nikdy. Pokud máte psa, který na procházce spolkne všechno, co najde, buďte na podzim obzvlášť opatrní. U malých psů to platí dvojnásob.
Zdroje info: Autor, https://www.royalkennelclub.com/health-and-dog-care/health-dog-care/health/health-and-care/a-z-of-health-and-care-issues/conkers/
Náhledové foto: Pixabay
The post Pes na procházce chroustá kaštany? Pro psy jsou jedovaté a hrozí i udušení first appeared on Naše zahrada.