Péče o vánoční kaktus v říjnu. Nejen stimulace poupat se vyplatí

Vánoce jsou ještě daleko. Když se sice člověk podívá do supermarketů, nepřestává se divit, že tady přichází čím dál tím časněji. Doma si na ně ale počkáme. Některé úkony spojené s rostlinami, bez nichž si Vánoce nedokážeme představit, je ale třeba řešit. Postarat bychom se třeba nyní už v říjnu měli o vánoční kaktus. Tato skvělá rostlina si to totiž zaslouží. Schlumbergera představuje zvláštní rod kaktusů vyžadujících specifickou péči.
Jak na pěstování vánočního kaktusu
Vánoční kaktus se vyznačuje nejen svou jedinečnou krásu, ale také pravidly, která je třeba při jeho pěstování přesně dodržovat. Hodně důležité jsou především podmínky pro správný růst vánočního kaktusu. Potřebuje nepřímé světlo, ale v dostatečném množství. Na sluníčku by se mohl poměrně rychle spálit. Pokud ale bude na okně mířícím na sever nebo východ, tak je to bez problémů. Úpal ho tady nesežehne. Co se týká teploty, tak vánoční kaktus miluje pokojovou teplotu pohybující se od 20 do 25 °C. Od října do listopadu je ale ideální teplota mezi 12 až 16 °C. Dojde tak k ideální stimulaci poupat. Problém pro rostlinu představují velké teplotní výkyvy.
Zalévání a přesazování vánočního kaktusu
Hodně důležitá je u vánočního kaktusu také zálivka. Ta by měla být pravidelná, nicméně ne přehnaná. Rostlina je silně náchylná na přemokření. U rostlin, které jsou v příliš mokrém prostředí, velmi rychle zahnívají kořínky. Přesazovat by se měl vánoční kaktus jednou za dva až tři roky.
Vánoční kaktus: Foto Unsplash
Substrát a hnojení
Ideální je speciální substrát pro sukulenty a kaktusy. Přísun živin je u vánočního kaktusu velmi důležitý. Hnojit bychom jej měli třikrát za dva měsíce, a to ráno nebo večer. Pro podporu tvorby poupat se začíná s hnojením v listopadu. Velikost již založených květů se podporuje v únoru a březnu. Pokud kvete kaktus jindy, lze se tomu přizpůsobit. Nyní v říjnu se vyplatí pouze kaktus zbavit přebytečných částí. Hnojení přijde později.
Tip: Jak často zalévat kaktusy? Většina lidí to dělá špatně.
Pozor na kyselinu boritou
Ta se dříve na vánoční kaktusy běžně používala. Musí se ale řádně rozředit. V silné koncentraci je nebezpečná a mohla by rostlině spíše ublížit než pomoct. Koupit si raději vyplatí přímo hnojivo určené pro vánoční kaktusy.
Zdroje info: Autor, Meta, https://www.modernizahrada.com/jak-pestovat-vanocni-kaktus-aby-krasne-kvetl/,https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/jak-pestovat-vanocni-kaktus
Vánoční kaktus: Náhledové foto Freeimages, fotogalerie Pixabay
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