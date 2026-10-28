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Péče o vánoční kaktus v říjnu. Nejen stimulace poupat se vyplatí

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Dennívýzva
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Vánoce jsou ještě daleko. Když se sice člověk podívá do supermarketů, nepřestává se divit, že tady přichází čím dál tím časněji. Doma si na ně ale počkáme. Některé úkony spojené s rostlinami, bez nichž si Vánoce nedokážeme představit, je ale třeba řešit. Postarat bychom se třeba nyní už v říjnu měli o vánoční kaktus. Tato skvělá rostlina si to totiž zaslouží. Schlumbergera představuje zvláštní rod kaktusů vyžadujících specifickou péči.
Vánoční kaktus

Vánoční kaktus

Zdroj: Foto: Freeimages
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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