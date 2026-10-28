Na konci října na houbách. Mnohé plodnice už nechte v lese

Vyrazili jsme na houby. Jasně, už několikrát jsme letos byli, nicméně nyní stále rostou, a to v poměrně velkém množství. Navíc ještě nemáme nasušeno tolik, kolik bychom si představovali. Říjnové houbaření je vcelku specifické. Mnohé plodnice už totiž nejsou v ideálním stavu, a tak je třeba sbírat pouze houby opravdu čerstvé. Podle čeho jsme je poznali? Na to se zaměříme v následujících řádcích. Spoustu plodnic jsme museli nechat v lese.
Suché houby jako klasika
Mnohé houby, které jsme v lese našli, byly již poměrně suché. Poznat se to dalo poměrně jednoduše, a to podle barvy samotných rourek ve spodní části klobouku. Ty už v případě hřibů hnědých nebo babek nebyly žluté, ale měly velmi silný hnědý odstín. Podobně na tom byly takém klouzky kravské. Vše je velmi patrné z našich fotografií. Houby by měly být ještě konzumovatelné, nicméně kvalitativně za moc nestojí a je lepší je nechat v lese.
Suchý klouzek kravský: Foto Radek Štěpán
Pozor na plesnivé kusy
Plesnivé kusy nebrat vůbec. Stačí, když je houba plesnivá pouze z části. Stačí se podívat na naši fotografii hřibu dubového, která je v tomto ohledu typická. Mohlo by se zdát, že je houba takřka v pořádku a plíseň lze vykrájet. Ne, určitě ji nechejte v lese. Spory plísně dokážou prostoupit celou houbou, která se by se pak konzumovat určitě neměla.
Částečně plesnivý hřib dubový: Foto Radek Štěpán
S přemrzlými houbami jsme se ještě nesetkali
Je pravdě, že chodíme na houby na Moravě v poměrně nízké nadmořské výšce. Ještě tady prakticky nemrzlo. Později se ale jistě s plodnicemi, které jsou na okrajích klobouků gumovaté a mají vybledlou barvu, stoprocentně setkáme.
Zdravé hřiby hnědé: Foto Radek Štěpán
Zimní houby také v lese nebyly
Je to tak. Ani tolik oblíbená hlíva ústřičná. Vesměs jsme našli především babky, tedy hřiby žlutomasé, hřiby hnědé a klouzky kravské. Samozřejmě se v lese nacházela i spousta nádherných muchomůrek červených, které jsou ideální právě pro potěchu oka.
Tip: Muchomůrky červené lákají sebevrahy. Pomohou ale také s klouby.
Zdroje info: Autor- houbař
Starší a suché houby, hřiby hnědé nakrájené na sušení: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
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