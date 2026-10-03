Karlovarský kraj chystá pilotní projekt vojenského studia Ochrana obyvatelstva

Karlovarský kraj chystá pilotní projekt vojenského studia Ochrana obyvatelstvaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Karlovarský kraj chystá pilotní projekt vojenského studia Ochrana obyvatelstvaZdroj: Univerzita obrany
Článek byl publikován 03.10.2026 09:03
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