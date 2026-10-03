Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Karlovarský kraj chystá pilotní projekt vojenského studia Ochrana obyvatelstva

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V Karlovarském kraji by měla vzniknout vojenská katedra, která by ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým (ČVUT) vyučovala kurz Ochrana obyvatelstva zaměřený převážně na studenty vojenských škol. Uvedl to ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) a senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).
Karlovarský kraj chystá pilotní projekt vojenského studia Ochrana obyvatelstva

Karlovarský kraj chystá pilotní projekt vojenského studia Ochrana obyvatelstva

Zdroj: Univerzita obrany
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 09:03

Reklama
Další články z Karlovarská Drbna
Další pátrání po dívce z Chebu. Policisté hledají čtrnáctiletou Marii Caroline
Další pátrání po dívce z Chebu. Policisté hledají čtrnáctiletou Marii Caroline
Ostrov dokončuje modernizaci městské sauny za 35 milionů korun
Ostrov dokončuje modernizaci městské sauny za 35 milionů korun

V Ostrově na Karlovarsku dokončují modernizaci městské sauny. Vloni město investovalo do obnovy samotné...

Zastupitelé Aše schválili odkup hotelu Goethe městem, ubytovna tam nevznikne
Zastupitelé Aše schválili odkup hotelu Goethe městem, ubytovna tam nevznikne

Město Aš na Chebsku koupí za asi 17 milionů korun bývalý hotel Goethe v Čapkově ulici. Rozhodli o tom...

Policie hledá 13letou dívku z Aše, která od středy nebyla doma
Policie hledá 13letou dívku z Aše, která od středy nebyla doma

Policie pátrá po třináctileté Daniele Zvářalové z Aše, která odešla z domova ve středu odpoledne. Dnes se...

V září na silnicích v Karlovarském kraji zemřeli dva lidé, loni jeden
V září na silnicích v Karlovarském kraji zemřeli dva lidé, loni jeden

V září zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Karlovarském kraji dva lidé, o jednoho více než ve...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

Všechny články tohoto autora →
Karlovarská Drbna
Další články z kategorie Karlovarský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKarlovarský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.