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Jak laik pozná vysoký cholesterol? Pokud toto dělají vaše nohy, jděte k lékaři

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Vysoký cholesterol působí v těle nenápadně, ale jeho následky mohou být fatální. Málokdo tuší, že varování může přijít z nečekaných míst. Například přímo z vašich nohou.
Jak laik pozná vysoký cholesterol? Pokud toto dělají vaše nohy, jděte k lékaři

Jak laik pozná vysoký cholesterol? Pokud toto dělají vaše nohy, jděte k lékaři

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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