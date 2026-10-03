Jak laik pozná vysoký cholesterol? Pokud toto dělají vaše nohy, jděte k lékaři

Když tělo šeptá varování
Představte si nepřítele, který se plíží vaším tělem zcela tiše. Nebolí, nevydává zvuky, nepřináší horečku ani viditelné rány. Přesto každým dnem posiluje svou pozici a připravuje útok na vaše srdce a cévy. Vysoká hladina cholesterolu patří mezi nejzákeřnější zdravotní rizika právě proto, že většinu času nepociťujeme vůbec nic.
Cholesterol sám o sobě není zloduch, naopak, naše tělo ho potřebuje k řadě životně důležitých funkcí, od stavby buněčných membrán až po tvorbu hormonů. Problém nastává ve chvíli, kdy se v krvi začne hromadit jeho škodlivá forma označovaná jako LDL (lipoprotein o nízké hustotě). Tento typ cholesterolu má nešťastnou vlastnost, že se usazuje na stěnách tepen a postupně je zužuje.
Tukové nánosy rostou pomalu, ale jistě. Cévy ztrácejí pružnost, krev má stále menší prostor k průtoku. A právě v tomto okamžiku může tělo začít vysílat signály, které však málokdo správně rozpozná. Jedním z nich jsou změny na nehtech nohou.
Nohy jako zrcadlo cévního zdraví
Když se tepny ucpávají tukovými usazeninami, krev má problém dostat se až do nejvzdálenějších částí těla, tedy právě do chodidel a prstů na nohou. Lékařský termín pro tento stav zní periferní arteriální onemocnění, v českém prostředí známé spíše pod zkratkou ICHDK (ischemická choroba dolních končetin).
Nedostatek okysličené krve v dolních končetinách se projevuje celou řadou nenápadných změn. Nehty na nohou mohou růst neobvykle pomalu, stávají se křehkými a lámavými. Kůže na chodidlech získává lesklý, napjatý vzhled, jako by byla přetažená přes kosti. Může docházet k vypadávání chloupků na nohou a chodidlech. Místa, kde dříve normálně rostly, zůstávají holá.
Dalším varovným znamením bývá bolest při chůzi, která nutí člověka zastavit a odpočinout si. Svaly nohou jednoduše nedostávají dostatek kyslíku, proto protestují. Po několika minutách klidu bolest obvykle ustoupí, ale při další aktivitě se vrací. Tento cyklus bolesti a úlevy je pro ICHDK velmi typický.
Vážnější stadium přináší necitlivost nebo slabost nohou, změny v barvě kůže: chodidla mohou zblednout nebo získat namodralý odstín. Nejhorším scénářem jsou vředy a rány, které se odmítají hojit, protože tkáň prostě nemá dostatek živin a kyslíku k regeneraci.
Pozor na záměnu: otoky mají jiný původ
Je důležité rozlišovat mezi různými problémy s končetinami. Zatímco ICHDK způsobuje nedokrvení a projevy chladu v nohách, otoky kotníků a chodidel mívají obvykle jiný původ. Ty bývají spojené spíše se žilní nedostatečností nebo srdečními potížemi, kdy se krev špatně vrací zpět k srdci a tekutina uniká do okolních tkání.
Pokud zaznamenáte pravidelné otékání hřbetů kotníků, rozhodně to není signál k ignorování, jenže příčina může být odlišná od arteriálního problému. V každém případě jde o důvod navštívit lékaře a nechat si provést komplexní vyšetření včetně měření kotníkového indexu (poměr krevního tlaku na noze a na paži), který dokáže odhalit zúžení tepen.
Riziko komplikací spojených s vysokým cholesterolem roste s věkem, nadváhou, kouřením, cukrovkou nebo pokud se ve vaší rodině vyskytly případy srdečních problémů. Krevní test na hladinu cholesterolu je pak klíčovým krokem k odhalení skutečného stavu a možná i k záchraně života.
Vaše nohy mohou být prvním místem, kde se projeví to, co se odehrává hluboko uvnitř cévního systému. Stačí jen naslouchat jejich tichému varování.
Zdroje článku: aafp.org, nhlbi.nih.gov, heart.org, dotyk.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková