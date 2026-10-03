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Michel Fourniret nehledal jen oběti. V Monique Olivierové našel ženu, která mu je pomáhala získávat

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Michel Fourniret byl sexuálním násilníkem dávno předtím, než poznal Monique Olivierovou. Teprve jejich vztah však vytvořil prostředí, v němž mohl své fantazie proměnit v dlouhou sérii únosů a vražd – a žena po jeho boku nebyla jen vyděšeným svědkem. Příběh jednoho z nejznámějších francouzských sériových vrahů je proto také příběhem dvojice, která si ještě před prvním společným zločinem vyjednala, co od sebe navzájem očekává.
Michel Fourniret nehledal jen oběti. V Monique Olivierové našel ženu, která mu je pomáhala získávat

Michel Fourniret nehledal jen oběti. V Monique Olivierové našel ženu, která mu je pomáhala získávat

Doba čtení 13 min

Článek byl publikován 03.10.2026 08:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Psychologie zločinu

Web se zaměřuje na true crime témata a propojuje kriminalistiku s psychologií. Čtenáři zde najdou články o motivech a profilech pachatelů, známých i méně známých případech, metodách vyšetřování i psychologických souvislostech zločinů. Obsah je psán poutavě a srozumitelně, takže osloví jak...

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