Česnek využívaly pro podporu zdraví už naše babičky. Jeho tradiční léčivé vlastnosti zůstávají ceněné dodnes

Česnek využívaly pro podporu zdraví už naše babičky. Jeho tradiční léčivé vlastnosti zůstávají ceněné dodnesPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Freepik
Článek byl publikován 03.10.2026 08:09
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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