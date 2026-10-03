Dceru Josefa Poláška trápí vážné zdravotní potíže. S manželkou čelili před jejím narozením těžké zkoušce

Diváci jej znají jako herce z potrhlých komedií nebo reklam. Za rozesmátou tváří Josefa Poláška se skrývá mnohem klidnější introvert a tatínek, který si s rodinou prošel velkou zkouškou. S manželkou Míšou museli před jednadvaceti lety čelit vážné diagnóze své nenarozené dcery.
Zkoušky v novém divadle a zpráva od lékařů
Polášek původně pracoval jako elektrikář, obor ho ovšem nenaplňoval a zkusil štěstí v herectví. Nastoupil na Janáčkovu akademii múzických umění, kde potkal své budoucí kolegy Pavla Lišku, Marka Daniela a Tomáše Matonohu. Společně v HaDivadle vytvořili kabaret Komediograf. O něco později se odhodlali s manželkou k velkému kroku a vyměnili rodnou Moravu za život v Praze.
Do povědomí diváků se zapsal v roce 2003 oblíbeným spotem na Kofolu a na dalších reklamách spolupracoval s Petrem Čtvrtníčkem. Herec se tehdy připravoval na angažmá v Divadle Na Zábradlí a jeho žena, profesionální varhanice Michaela, čekala jejich třetího potomka. Místo klidného očekávání si manželé vyslechli drsný verdikt. Zjistili, že jejich vytoužená holčička má těžkou vrozenou srdeční vadu.
Jednoznačné odmítnutí potratu
Lékaři tehdy manželům doporučovali těhotenství ukončit. Oba věřící partneři tuto variantu okamžitě zavrhli. „To jsme se rozhodli, že ne, dítě nejsou baterky, které když se pokazí, můžete je vyhodit,“ uvedl herec před lety v rozhovoru pro Televizi Seznam v pořadu Moje místa.
Nastávající rodiče k nenarozenému miminku přistupovali s obrovskou láskou. „Už jsme to vnímali, že to je nový člověk. Je to něco, co nečekáš, víš, že se musíš s něčím poprat, ale nevíš, co tě čeká,“ popsal upřímně krušné chvíle. Polášek přiznal, že s manželkou neměli tušení, jak se situace vyvine, holčičku ale už tehdy měli velmi rádi.
Náročné zákroky a hudební vlohy
Alžbětka měla v pouhých šestnácti letech za sebou tři velmi vážné operace srdce. Její zdravotní stav si do budoucna ale vyžádal další lékařské zásahy. Problémy jsou natolik specifické, že dívka vůbec nemůže podstoupit transplantaci. Rodina si i přesto váží každého společného dne. „Modlíme se za to, aby byla šťastná a aby jí nikdo neublížil,“ svěřil se Polášek s otcovskými obavami. Dcera navíc zdědila obrovský talent po mamince a její velkou vášní se stala hra na klavír.
Dvacet let po boku jedné ženy
Poláškovi mají doma kromě dcery ještě syny Pavla a Josefa. Zvládnuté překážky vztah obou partnerů velmi posílily. Dvojice po dvaceti letech vztahu dokonce obnovila svůj manželský slib. Herec tak vedle divadelní práce, točení televizních reklam i velkých seriálových rolí věnuje čas především nejbližším.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (blesk, expres, denik).