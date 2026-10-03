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Dceru Josefa Poláška trápí vážné zdravotní potíže. S manželkou čelili před jejím narozením těžké zkoušce

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Josefa Poláška znají diváci z obrazovek hlavně díky jeho komediálním rolím. V soukromí je však spíše introvert a v soukromí čelil těžké zkoušce.
Josef Polášek s manželkou

Josef Polášek s manželkou

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 09:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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