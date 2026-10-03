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Žraloci možná slyší mnohem lépe, než jsme si mysleli. Experiment ukázal, že dokážou zaměřit zvuk ze 74 metrů

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Žraloci jsou slavní čichem a schopností vnímat elektrické pole kořisti. Jejich sluch ale dlouho zůstával ve stínu. Nový experiment s volně plovoucími žraloky černocípými ukázal, že dokážou reagovat na nízkofrekvenční zvuk desítky metrů daleko – a navíc poznat, odkud přesně přichází.
Žraloci možná slyší mnohem lépe, než jsme si mysleli. Experiment ukázal, že dokážou zaměřit zvuk ze 74 metrů

Žraloci možná slyší mnohem lépe, než jsme si mysleli. Experiment ukázal, že dokážou zaměřit zvuk ze 74 metrů

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.10.2026 08:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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