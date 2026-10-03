Žraloci možná slyší mnohem lépe, než jsme si mysleli. Experiment ukázal, že dokážou zaměřit zvuk ze 74 metrů

Žralok má pověst tvora, který ucítí všechno
Když se mluví o žraločích smyslech, nejčastěji přijde na řadu čich. Žraloci dokážou zachytit chemické stopy ve vodě a sledovat je na velkou vzdálenost. Druhou slavnou schopností jsou Lorenziniho ampule, specializované receptory v oblasti hlavy, které vnímají velmi slabá elektrická pole vytvářená svalovou a nervovou aktivitou jiných organismů.
Sluch se vedle těchto schopností snadno ztratí. Přitom voda vede akustické signály velmi dobře a pro živočicha pohybujícího se v zakaleném, tmavém nebo členitém prostředí může být zvuk mimořádně cenným zdrojem informací.
Problém je, že měřit, jak žralok zvuk skutečně používá, není jednoduché. Experimenty v nádržích mohou být zkreslené odrazy od stěn, malou vzdáleností i nepřirozeným chováním zvířete. Tým z Florida Atlantic University proto zvolil jinou cestu. Žraloky sledoval přímo v otevřené vodě.
Reproduktor pod vodou, dron nad hladinou
Výzkumníci pracovali s volně plovoucími žraloky černocípými u pobřeží Floridy. Do vody umístili reproduktor vysílající zvuky o různých frekvencích, hydrofony zaznamenávaly jejich intenzitu a dron sledoval reakce zvířat shora.
Žraloci reagovali na nízké frekvence přibližně mezi 100 a 800 hertzy, a to v některých případech až ze vzdálenosti 74 metrů. To samo o sobě by bylo zajímavé. Ještě důležitější ale bylo, jak se zvířata zachovala. Po zaznění podnětu se prudce stáčela od zdroje. To znamená, že nereagovala jen na neurčité „něco jsem slyšel“. Dokázala rozpoznat také směr, odkud zvuk přicházel.
Na kontrolní podnět o frekvenci 10 kilohertzů, který leží mimo známý sluchový rozsah těchto žraloků, naopak nereagovala stejným způsobem.
Slyšet nestačí. Musíte vědět, odkud to jde
Směrové slyšení je biologicky mnohem zajímavější než samotná schopnost registrovat zvuk. Pokud zvíře ví jen to, že se v okolí něco ozvalo, dostane informaci o přítomnosti události. Pokud ale dokáže určit směr, může změnit trasu, přiblížit se, uniknout nebo zaměřit další smysly na konkrétní část prostoru. Právě to nový experiment naznačuje.
Více než 70 procent reakcí navíc proběhlo v takzvaném vzdáleném akustickém poli. Zjednodušeně řečeno v oblasti, kde už zvuk nelze chápat jen jako lokální mechanické rozkmitání vody bez jasného směru, ale jako šířící se akustický signál.
To posiluje závěr, že žraloci nemuseli reagovat pouze na bezprostřední vibrace reproduktoru. Vnímali informaci přenášenou vodním prostředím na výrazně větší vzdálenost.
Žralok ale neposlouchá úplně stejně jako my
Člověk vnímá zvuk především jako změny tlaku, které rozkmitají ušní bubínek. Pod vodou je situace jiná. Zvuk se skládá nejen ze změn tlaku, ale také z pohybu samotných částic prostředí. Voda se při průchodu akustické vlny nepatrně pohybuje tam a zpět a právě tento pohyb může být pro některé živočichy klíčovou informací.
Mnoho kostnatých ryb má plynový měchýř, který může fungovat jako citlivý převodník zvukového tlaku. Jeho stěna reaguje na tlakové změny a mechanicky je předává dalším strukturám. Žraloci takový plynový měchýř nemají.
Je proto pravděpodobné, že se ve velké míře spoléhají právě na pohyb částic vody, který dokážou zachytit prostřednictvím vnitřního ucha a souvisejících smyslových struktur.
Pro člověka je tahle představa trochu neintuitivní. My jsme zvyklí přemýšlet o zvuku hlavně jako o něčem, co „slyšíme“. Pro žraloka může být akustický svět zároveň velmi jemnou mapou fyzického pohybu okolní vody.
Oceán pro něj není jen pach a obraz
To mění způsob, jakým si lze představit smyslový svět žraloka. Ve vodě se šíří chemické stopy, elektrická pole, změny tlaku, vibrace i pohyb částic. Žralok tak může skládat informace z několika kanálů najednou.
Zvuk přitom může být cenný právě tam, kde ostatní smysly nestačí. V zakalené vodě je omezený zrak. Pachová stopa může být silná, ale nemusí hned prozradit přesný směr nebo okamžitou vzdálenost zdroje. Akustický signál může naopak rychle upozornit na událost, která se odehrává desítky metrů daleko.
To ale ještě neznamená, že nový experiment ukázal, jak žralok loví kořist podle zvuku. Výzkumníci použili umělé akustické podněty. Studie tedy potvrzuje citlivost a směrovou reakci, nikoli konkrétní loveckou strategii.
Jeden druh není celý oceán
Další omezení je stejně důležité. Experiment sledoval žraloky černocípé. Žraloci přitom tvoří velmi rozmanitou skupinu druhů, které žijí v odlišných prostředích a mají rozdílné způsoby života. Nelze proto automaticky předpokládat, že stejně dobře lokalizuje zvuk každý druh.
Jiné akustické podmínky navíc panují u pobřeží, v otevřeném oceánu nebo ve velkých hloubkách. Lišit se může i význam jednotlivých frekvencí.
Silnou stránkou studie je ale právě to, že zvířata nebyla zavřená v malé experimentální nádrži. Výzkumníci sledovali jejich reakce v přirozeném prostoru a na vzdálenost, která už biologicky dává mnohem větší smysl.
Žraločí smysly jsou možná méně „superhrdinské“, ale mnohem zajímavější
O žralocích často mluvíme jako o tvorech vybavených několika téměř nadpřirozenými schopnostmi. Ve skutečnosti je zajímavější něco jiného: jejich smysly nejsou izolované triky. Společně vytvářejí způsob, jakým žralok čte vodní prostředí.
Pach mu může říct, že se v okolí nachází určitá chemická stopa. Elektrické pole pomůže na krátkou vzdálenost odhalit živý organismus. Zrak doplní prostorový obraz a sluch může upozornit na událost desítky metrů daleko ještě dřív, než ji dokážou zachytit jiné systémy.
Nový experiment tedy neodhalil „nový žraločí smysl“. Ukazuje spíš, že jeden z těch známých jsme možná dlouho podceňovali. A že oceán, který člověk vnímá hlavně očima a ušima, může být pro žraloka mnohem komplexnější krajinou pohybu, tlaku, vibrací a směrů, než si obvykle představujeme.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Integrative Organismal Biology – Orientation of Blacktip Sharks (Carcharhinus limbatus) to Underwater Sound, DOI 10.1093/iob/obag033 [2], ScienceDaily – Sharks pinpoint underwater sounds from surprising distances [3]. img ai generated