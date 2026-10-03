Účinné bělidlo lze snadno připravit doma i bez použití chlóru. Levná směs ušetří peníze i návštěvu drogerie

Domácí bělidlo může čas od času potřebovat každý, obzvláště ten, kdo nesnáší chlór. Bude k tomu zapotřebí jen několik běžných ingrediencí.
Stává se vám, že na prádle zůstanou skvrny či jiné nečistoty, které nešly běžným způsobem vyprat? Pak je na místě použití bělicího přípravku. Samozřejmě, že na trhu je jich celá řada, ale
někteří lidé mohou mít alergii na chlór, na jehož bázi bývají průmyslová bělidla zpravidla vyráběna. Další mohou preferovat ekologický přístup, pak jsou kupovaná bělidla zcela nevhodná. Zjistěte, jak si bělicí prostředek můžete vyrobit doma vy sami, a to ekologickou metodou za nižší náklady. Vyrobte si vlastní bělicí prostředek
Recept na výrobu vlastního bělicího přípravku je snadný a výsledkem jeho použití budete příjemně překvapeni, jak sděluje web
RecettesPlat. Tohle domácí bělidlo můžete využít na odstranění skvrn na textiliích a k bělení zašlého bílého nebo světlého prádla (povlečení, prostěradla, ubrusy, závěsy aj.). Dokonce byste tímto způsobem mohli zkusit z barevného trička – použitím gumičkovací metody – vyrobit pěkný batikovaný doplněk vašeho šatníku. Co všechno budete k výrobě bělidla potřebovat 5 lžic jedlé sody, 40 ml peroxidu vodíku, 500 ml kokosového pracího prostředku, 300 ml bílého tekutého mýdla, 300 ml lihového octa, 100 ml acetonu, 1,5 litru vody, plastovou lahev o objemu 2 litry, větší umývadlo nebo hrnec, trychtýř a vařečku.
Postup při výrobě domácího bělidla Pracujte na dobře větraném místě nebo třeba na zahradě. Do nádoby nalijte vodu, přisypte jedlou sodu a promíchejte. Za stálého míchání přidávejte prací přípravek. Opatrně a po troškách přilévejte ocet – roztok může začít hodně pěnit, což je způsobeno reakcí kyselého octa se zásaditou sodou. Přidejte peroxid vodíku, tekuté mýdlo a aceton, přitom neustále míchejte. Jakmile připravené bělidlo trochu zchladne, můžete je pomocí trychtýře nalít do plastové lahve; tu ponechte minimálně 12 hodin otevřenou, aby odvětrala. Do víčka lahve udělejte několik nepatrných dírek (třeba špendlíkem) a pak můžete přípravek zavřít a uložit na chladném a tmavém místě.
Konec chemikáliím a namáhavému drhnutí trouby. Sůl a jedlá soda se o vyčištění postarají téměř samy Jak domácí bělidlo používat
Když přijde čas domácí bělidlo použít, vezměte větší hrnec s dvěma litry vody a tu přiveďte k varu. Poté přidejte 200 ml bělicího prostředku. Vložte znečištěný textil (třeba utěrky) a nechte vařit na mírnějším stupni
po dobu cca 40 minut. Občas promíchejte. Po uplynutí doby varu hrnec odstavte a nechte i s utěrkami vystydnout až do druhého dne. Pak teprve textil důkladně vymáchejte (nejlépe v automatické pračce, kde proběhne trojí máchání). Fotografie: Pixabay
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NourishingJoy – domácí bělidlo můžete vytvořit třeba i jen použitím 3% kysličníku a citronové šťávy (popř. kyseliny citronové). Nebude tak silné, ale v mnoha případech postačí. I na BydlímeÚtulně můžete najít další nápady na bělení prádla s použitím domácích surovin. Ještě jedna důležitá poznámka – symbolem pro zákaz bělení prádla je jakkoliv přeškrtnutý trojúhelník, je tak označený textil, který by bělením mohl změnit barvu nebo strukturu textilního vlákna.
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Domácí bělicí prostředek bez chlóru ušetří peníze i cestu do obchodu appeared first on BydlímeÚtulně.cz.