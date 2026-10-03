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Nakládaná rajčata s česnekem podle babiček: Stačí sůl, bylinky a 2 týdny trpělivosti. Rodina se po nich oblizuje ještě hodinu po jídle

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Pokud se vám podařilo vypěstovat opravdu velkou úrodu rajčat, pak byste měli vyzkoušet některý z těchto receptů. Na nakládaných rajčatech si zaručeně pochutnáte.
sklizená rajčata

sklizená rajčata

Zdroj: CosyCobra / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 09:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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