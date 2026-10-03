Nakládaná rajčata s česnekem podle babiček: Stačí sůl, bylinky a 2 týdny trpělivosti. Rodina se po nich oblizuje ještě hodinu po jídle

Rajčata patří mezi nejoblíbenější plody léta a v srpnu je jejich sezona na vrcholu. Pokud už vám dochází nápady, jak zralá rajčata zpracovat,
vyzkoušejte některý z těchto jednoduchých receptů. Nakládaná rajčata jsou dokonalou pochoutkou, na které si smlsnou i ty nejmlsnější jazýčky. V kombinaci s česnekem jsou naprosto neodolatelná. Co budete na rajčata s česnekem potřebovat
Než se pustíte do samotného nakládání, nejdříve si připravte veškeré suroviny. Potřebovat budete:
1,5 – 2 kg čerstvých rajčat, 1 svazek zelené petržele, 3 – 4 stroužky česneku, 2 – 3 listy černého rybízu, 2 – 3 třešňové listy, 1 kopr, 1 hrnek soli, 1 – 1,5 l vody
Poměr surovin lze v průběhu přípravy upravovat a měnit podle vašich chutí.
Jak naložit rajčata s česnekem
Nejprve připravená rajčata důkladně omyjte, zbavte všech nepotřebných částí a nakrájejte na plátky.
Do pánve, hrnce nebo jiné vhodné nádoby, kam se veškeré suroviny pohodlně vlezou, dejte na dno trochu petrželky, kousky listů třešní a rybízu, najemno nasekaný česnek, kousek kopru a na to naskládejte rajčatové plátky. Zdroj fotografie: Pixabay
V 1 – 1,5 litru vody rozpusťte sůl a výsledným roztokem rajčata s bylinkami a kořením zalijte. Menším talířkem nebo jiným předmětem rajčata zatižte, aby nevyplavala na hladinu, a
přikryjte menší pokličkou nebo víkem, aby mohlo docházet k výměně vzduchu a uložte na chladné a tmavé místo po dobu 2 – 3 týdnů. Poté máte nakládaná rajčata připravena k jídlu. Jak na nakládaná rajčata s hořčicí
Pokud dáváte přednost kořeněnému pokrmu, pak jistě oceníte tento recept. K jejich výrobě budete potřebovat:
2 kg čerstvých rajčat, 2 – 3 svazky zelené petržele, pár kusů kopru, 2 svazky celeru, 3 kusy cibule, 3 kusy křenu, 3 – 4 listy rybízu/třešně/malin, estragon, polévkovou lžíci soli, 1 kus bobkového listu, 4 kuličky černého pepře, 3 kuličky nového koření a 2 kusy jedlých karafiátových květů.
Na sporák umístěte hrnec a napusťte jedním litrem vody. Postupně přiveďte k varu a přidejte sůl, nové koření a bobkový list. Poté hrnec přikryjte pokličkou a nechte vařit další 2 – 3 minuty.
Následně směs odstraňte z plotýnky a nechte vychladnout. Mezitím naplňte sterilizované zavařovací sklenice. Nejprve vložte česnek a bylinky, poté plátky rajčat, a tak postupujte, dokud se nedostanete až k okraji. Zdroj fotografie: Piqsels
Naskládanou zeleninu s bylinkami zalijte vychlazeným nálevem, překryjte gázou složenou do několika vrstev a na ni položte prkýnko a
postavte na něj třílitrovou láhev s vodou. 2 – 3 dny nechte směs odležet, a poté vyměňte nádobu s vodou za objem 1,5 litru. Jakmile se nálev zakalí, přemístěte sklenici na chladné a stinné místo a nechte odležet další 3 – 4 týdny, poté máte hotovo.
VIDEO Jak na zavařování a nakládání rajčat
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři