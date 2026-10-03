Kabelky ani parfémy ji už nelákají. Jitka Čvančarová prozradila, co si přeje od manžela místo klasických dárků

Jitka Čvančarová patří k nejobsazovanějším českým herečkám, na veřejnosti se ale objevuje spíš střídmě. Společenské akce vyhledává výjimečně, do obchodních center se příliš nehrne. A když přijde řeč na dárky, překvapí: místo kabelky nebo parfému by od manžela Petra Čadka nejraději dostala pobyt v ajurvédském resortu. Ne víkendový wellness s proseccem u bazénu, ale skutečnou léčebnou kúru s konzultací, režimem a procedurami. Zní to jako rozmar? Spíš jako logický důsledek toho, co herečka v posledních letech opakovaně říká o sobě, svém těle a svých prioritách.
Filtr na duši neexistuje
V rozhovoru pro eXtra.cz z listopadu 2024 Čvančarová popsala posun, kterým si prošla: „Na ven dáte filtr, šminky, kadeřníka. Ale vnitřek tím neschováte.“ Přiznala, že dřív víc lpěla na zevnějšku, hledala se, „potácela“ v nejistotě. Dnes říká, že se snaží neopakovat staré chyby a soustředit se na péči o duši.
Nejde o jednorázový výrok do kamery. V červnu 2026 v rozhovoru pro Super.cz mluvila o chybách, které ji formovaly, o sebereflexi a o tom, že by se do mládí vracet nechtěla. Konzistentní linka, ne módní vlna. Když někdo takhle dlouhodobě snižuje význam vnějšího lesku, dává smysl, že další flakón nebo kožená taška přestávají být tím pravým dárkem.
Co je ajurvédský pobyt a proč to není běžný wellness
Čvančarová podle dostupných informací absolvovala krátký dvoudenní ajurvédský pobyt, v podstatě ochutnávku. Jenže to, o čem sní, je něco zásadně jiného. Plnohodnotná ajurvédská kúra, zejména takzvaná pančakarma, trvá obvykle 7 až 14 nocí a zahrnuje:
- Úvodní konzultaci s pulzní diagnostikou – terapeut určí konstituční typ a nastaví individuální plán.
- Denní procedury – olejové masáže (abhjanga), lití teplého oleje na čelo (šíródhára), nosní terapie (nasja), tepelné procedury.
- Dietní režim a byliny – strava přizpůsobená konstitučnímu typu, bylinné přípravky na podporu očisty.
- Očistné fáze – postupné uvolňování a vylučování toxinů, které tvoří jádro pančakarmy.
- Jóga a meditace – jako doplněk, ne jako hlavní program.
Rozdíl oproti víkendovému wellness je zásadní. Wellness nabízí odpočinek. Ajurvédská kúra cílí na systémovou regeneraci, práci s trávením, spánkem, hormonální rovnováhou a stresovou zátěží. Právě proto se nedá smysluplně vtěsnat do dvou dnů.
Trend, který přesahuje jednu herečku
Posun od „věcí“ k „zážitkům a péči o sebe“ není jen příběh jedné celebrity. Průzkumy spotřebitelského chování posledních let ukazují, že zážitkové dárky rostou na popularitě napříč generacemi. Čvančarová ale jde ještě dál, nechce zážitek ve smyslu adrenalinu nebo romantické večeře, chce léčebný pobyt. Regeneraci. Ticho. Dny bez líčení, bez filtrů, bez nutnosti být „na“.
Pro ženu, která stojí před kamerou, hraje v divadle a zároveň vychovává dvě děti, to není póza proti ženskosti. Je to pragmatická odpověď na otázku, co jí skutečně chybí. A odpověď zní: ne další věc do šatníku, ale čas, kdy se šatník vůbec neotevře.
Až příště budete přemýšlet nad dárkem pro někoho blízkého, nebo pro sebe, zkuste se zeptat stejně jako Čvančarová: co mi opravdu vrátí energii? Možná to nebude kabelka.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová