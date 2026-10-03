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Kabelky ani parfémy ji už nelákají. Jitka Čvančarová prozradila, co si přeje od manžela místo klasických dárků

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Herečka místo hmotných dárků sní o ajurvédském léčebném pobytu. Za luxus dnes považuje klid, regeneraci a čas na sebe.
Jitka Čvančarová

Jitka Čvančarová

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 08:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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