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Džeko odehrál poslední zápas za Bosnu. Končí hráč, který byl dvacet let větší než výsledky svého národního týmu

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Edin Džeko ukončil reprezentační kariéru při 152. startu za Bosnu a Hercegovinu. Proti Švédsku odešel za potlesku obou týmů a čestné špalíry spoluhráčů. Jeho příběh ale není jen o rekordních startech a gólech. Džeko se stal tváří země, jejíž fotbal dlouho hledal vlastní místo – a dovedl ji k jedinému mistrovství světa v její historii.
Džeko odehrál poslední zápas za Bosnu. Končí hráč, který byl dvacet let větší než výsledky svého národního týmu

Džeko odehrál poslední zápas za Bosnu. Končí hráč, který byl dvacet let větší než výsledky svého národního týmu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 09:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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