Malý domek postavila levně a bez předchozích zkušeností. Potřebné dovednosti získala pouze z videí na YouTube

Tato žena dokázala, že když o něčem opravdu sníte, může se to splnit. Během devíti měsíců sama postavila dům pro sebe a své čtyři děti.
Cara Brookins žila roky v toxickém vztahu. Uvědomila si, že potřebuje pro sebe a své čtyři děti místo, kde se budou cítit v bezpečí.
Mít vlastní dům byl nejdříve jen sen. Ten se však nakonec proměnil ve skutečnost. Přestože neměla žádné zkušenosti se stavbou domu, pustila se do toho. Aby zjistila, jak se co dělá, sledovala videa na YouTube. Věděla, že se musí dostat z toxického vztahu
Této ženě se podařilo něco neuvěřitelného. Rozhodla se postavit si vlastní dům poté, co domácí násilí ze strany jejího muže začalo být neúnosné. Věděla, že je to její jediná možnost, jak se osvobodit.
Podařilo se jí motivovat i své čtyři děti, které se do stavby zapojily, a byly tak pro ni vítanými pomocníky. Obzvlášť na 15letého syna se spoléhala, protože to byl parťák, se kterým mohla přemisťovat těžké věci.
Cara rozhodně nebyla skromná. Její dům je dvoupatrový, s celkovou podlahovou plochou 325 m².
Během stavby však narazila na celou řadu výzev, s nimiž si musela poradit. Jednou z nejhorších byla instalace rozvodů. Vzpomíná, jak nechtěla před dětmi ukázat nejistotu nebo strach z toho, že to možná nezvládne. Nesměla dát najevo bezradnost
„Děti se na mě dívaly. Kdybych ukázala, že se bojím nebo mám pochybnosti, všechno by se zhroutilo. Musela jsem se stále tvářit, že nic není velký problém, prostě se to nějak udělá,“ vzpomíná Cara na chvíle, kdy na ni děti spoléhaly a ona si nemohla dovolit selhání. Bez jakýchkoliv předchozích zkušeností se stavbou se Cara obracela pro rady na YouTube. Sledovala tematická videa podle toho, co se zrovna na domě stavělo.
Když se dnes ohlíží zpět, uvědomuje si, jak náročné to bylo. Během několikaměsíční stavby totiž chodila do práce na plný úvazek. Poté
sebe i děti převlékla do „stavebního“ a jelo se pracovat. Když děti usnuly, pracovala na stavbě sama ještě dlouho do noci. Vzpomíná, jak moc byla unavená, ale nechtěla se vzdát.
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Její děti jí také byly velkou oporu. Mladší dcera třeba kladívkem rovnala pokroucené hřebíky, aby se ušetřilo.
Ta starší zase hlídala dvouletého bratříčka, aby na stavbě nepřišel k úrazu. Společnými silami se jim tak podařilo postavit nádherný dům, který jim bude navždy připomínat, že i velký sen se může proměnit ve skutečnost.
VIDEO
Zdroj:
Fakt
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Postavila si malý domek za pár korun pouze díky videím z Youtube. Žije si jako královna pochází z webu Světkreativity.