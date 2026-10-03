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Malý domek postavila levně a bez předchozích zkušeností. Potřebné dovednosti získala pouze z videí na YouTube

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Dennívýzva
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Tato žena dokázala, že když o něčem opravdu sníte, může se to splnit. Během devíti měsíců sama postavila dům pro sebe a své čtyři děti. Cara Brookins žila roky v toxickém vztahu. Uvědomila si, že [...]...
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 08:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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