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Špíz nebo ražniči? Masové jehly se zeleninou plné chutí Balkánu

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Ražniči je přesně ten typ jídla, který nevypadá složitě a ani složitý není. Jen je potřeba nepokazit jednu věc: maso nesmí být suché a cibule spálená na troud. Když se to pohlídá, máte na plechu poctivou večeři, která připomíná staré hospodské klasiky i balkánské kořeny tohohle jídla.
Fotografie ke ražniči

Fotografie ke ražniči

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Špíz, nebo ražniči? V názvu je zmatek, na plechu jasno: Masové jehly se zeleninou, které zachrání obyčejnou večeři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 08:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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