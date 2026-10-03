Špíz nebo ražniči? Masové jehly se zeleninou plné chutí Balkánu

je přesně ten typ jídla, které se tváří skoro až obyčejně. A ve skutečnosti na něm opravdu není nic složitého. Jen se musí pohlídat pár drobností: maso nesmí vyschnout a cibule by neměla skončit černá a hořká. Když se to trefí, z trouby jde ven Ražniči vydatná , trochu jako z někdejší večeře hospodské nabídky, trochu s ozvěnou Balkánu. Název ostatně vychází z jihoslovanského označení pro rožeň a ražnjići se v balkánské kuchyni připravují úplně běžně.
U nás si ale ražniči za ta léta našlo vlastní podobu. Nejčastěji se sáhne po
, mezi maso se napichuje vepřovém cibule, skoro vždycky přijde na řadu i slanina a v řadě domácností se přidává také měkký salám. Je to taková česká úprava po staru, možná trochu hospodská zkratka, ale chuťově funguje. Jednu věc se vyplatí neodfláknout: kotletu nakrájet na přibližně stejné kostky a špejle nepřecpat. Jakmile je všechno natlačené těsně na sebe, maso se spíš dusí než peče.
Beru ho jako jídlo na víkend. Člověk nechce stát půl dne u plotny, ale taky nechce skončit u studené večeře z toho, co zrovna zbylo v lednici. Vepřové zasytí a podle nutričních údajů na Healthline obsahuje i dobře využitelné
bílkoviny, k tomu vitaminy skupiny B, hlavně thiamin, a z minerálních látek třeba zinek nebo selen. Není od věci to připomenout, i když hlavní roli tu stejně hraje vůně pečeného masa, cibule a slaniny. Recept na poctivé ražniči na plech
Doba přípravy: 1 hodina 20 minut Co potřebujeme Co dát na špejle 1 kg vepřové kotlety 250 g měkkého salámu 300 g anglické slaniny 5 ks cibule Dochucení a pečení 1,5 kg brambor 2 lžíce oleje podle chuti sůl podle chuti pepř 1 lžička kmínu 1 lžička vegety 1 lžička grilovacího koření 3 ks bobkového listu Postup přípravy pečeného ražniči
1.
Vepřovou kotletu, slaninu i salám nakrájejte na kostky podobné velikosti. Cibuli udělejte na silnější kolečka, úplně tenká se v troubě snadno rozpadnou, případně se připečou dřív, než je hotové maso. Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Špíz, nebo ražniči? V názvu je zmatek, na plechu jasno: Masové jehly se zeleninou, které zachrání obyčejnou večeři
2. Na špejle střídavě napichujte
maso, slaninu, cibuli a salám. Nemusí to být poskládané dokonale, tady nejde o vitrínu. Jen je dobré dát sem tam kousek slaniny k masu, protože mu při pečení pomůže se šťavnatostí.
3.
Brambory oloupejte, nakrájejte na kostky nebo na měsíčky a dejte je do pekáčku. Lehce je osolte a přidejte kmín.
4. Na brambory položte připravené špejle s ražniči. Potřete je
olejem, osolte, opepřete, posypte vegetou a grilovacím kořením. Do pekáčku ještě přidejte bobkové listy. Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Špíz, nebo ražniči? V názvu je zmatek, na plechu jasno: Masové jehly se zeleninou, které zachrání obyčejnou večeři
5. Pečte v troubě předehřáté na
250 °C asi 1 hodinu. Zhruba v půlce pečení špejle otočte. Pokud se výpek rychle odpaří, přilijte jen pár lžic vody, ať se brambory nezačnou zbytečně přichytávat.
6. Jakmile jsou
brambory měkké a maso propečené, může se servírovat. Ražniči chutná nejlíp hned po vytažení z trouby; když dlouho stojí, ztrácí část šťávy i tu čerstvě opečenou vůni.
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TIP: Lehčí verzi připravíte tak, že část vepřového masa nahradíte kuřecím. Jen ho při pečení víc hlídejte, obvykle je hotové dřív než vepřové. Co se dá obměnit a na co se lidé ptají
Musí tam být salám? Nemusí. Salám patří spíš k české starší verzi, která udělá ražniči výraznější a hutnější. Někomu tam sedí, někomu už přijde navíc. Bez něj bude jídlo méně slané a chuť masa víc vynikne.
Lze ražniči udělat bez grilu jen v troubě? Ano, tenhle recept s troubou přímo počítá. Na Balkáně se ražnjići často připravují na grilu a na špejli, česká domácí varianta se ale už dávno zabydlela v pekáči. A na běžnou večeři je to velmi praktické.
Jaké maso je nejlepší? Kotleta se použít dá, jen by neměla být na pohled úplně suchá a příliš libová. Krkovice bývá šťavnatější, ale také tučnější. Záleží tedy na tom, jestli chcete spíš lehčí výsledek, nebo šťavnatější maso.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou