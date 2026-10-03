Příští týden v Ulici: Těhotná milenka, cesta za tátou a Soňa poruší slib

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Příští týden v Ulici přinese divákům hned několik velmi napjatých situací plných nečekaných zvratů. Blanka v podání herečky Lindy Rybové čelí obrovskému dilematu ohledně chystané svatby svých přátel. Do dramatických momentů se zaplete také Soňa, kterou čeká těžké vysvětlování kvůli uniklému videu na internetu. Zaoceánská cesta za tatínkem
Klárka, kterou hraje Stela Polášková, vymyslí odvážný způsob pro setkání se svým otcem. Ten nemůže přicestovat do České republiky a dívka se rozhodne vyrazit za ním přímo do Brazílie. Původní dětský rozmar začíná postupně nabírat reálné obrysy a setkává se s pochopením okolí. Dospělí ovšem neskrývají obavy a dobře vědí, že podobná výprava představuje velkou zodpovědnost.
Porušený slib a politická kampaň
Soňa (Lucie Vondráčková) dala pevné slovo ohledně záznamu z natáčení pořadu Pečeme s Naty. Slíbila jeho nevyužití pro svou propagaci. Zmíněné video se zničehonic objeví na sociálních sítích a vyvolá bouřlivé reakce. Erik v podání Adama Seidla a Natálka hraná Josefínou Krycnerovou cítí zklamání. Vladimír, kterého ztvárňuje Marek Pospíchal, neskrývá vztek a veškerá podezření okamžitě míří k Soně. Ta musí urychleně vysvětlovat porušení slibu a postavit se následkům.
Utajené těhotenství před svatbou
Patrik (Jiří Hána) a Veronika (Hana Holišová) finišují s přípravami na svůj velký svatební den. Blanka drží proti své vůli v rukou informace schopné celou veselku naprosto zničit. Zjišťuje totiž nepříjemnou zprávu o těhotenství Patrikovy milenky. Každý den svádí vnitřní boj a stojí před těžkým rozhodnutím o odhalení kruté pravdy.
Pochybnosti kolem havarovaného kamionu
Příběh o dopravní nehodě začíná dostávat vážné trhliny. Magda v podání Veroniky Mackové přestává Filipovi (Lukáš Langmajer) věřit jeho verzi událostí. Její podezření sílí ve chvíli váhání pojišťovny s proplacením hlášené škody. Společně s řidičkou Denisou (Kamila Trnková) se pouští do vlastního pátrání. Obě ženy detailně rozebírají Filipovu jízdu a snaží se přijít na kloub jeho možným lžím.
Premiérové díly seriálu
Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).