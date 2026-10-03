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Archeologové objevili hrobku prvního čínského císaře. Při pohledu dovnitř je ochromila hrůza

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Když v roce 1974 farmáři v provincii Šen-si kopali studnu, narazili na podivné sochy vojáků. Za terakotovou armádou se skrývá hrobka prvního čínského císaře, která čeká na otevření už přes dva tisíce let. Jenže nikdo se do ní neodváží vstoupit.
Archeologové objevili hrobku prvního čínského císaře. Při pohledu dovnitř je ochromila hrůza

Archeologové objevili hrobku prvního čínského císaře. Při pohledu dovnitř je ochromila hrůza

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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