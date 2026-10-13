Největší mýty, které se týkají cukru a lidé jim stále věří

Během posledních let se o cukru a závislosti na něm mluví více, než kdy předtím. Podívejme se na největší mýty, které se o cukru tradují a kterým možná sami stále věříte. Některé vám možná překvapí.
Zájem posledního desetiletí o nízkotučné diety vyústil v naplnění regálů produkty s nízkým obsahem tuku, ale vysokým obsahem cukru. Jaké jsou největší mýty o cukru a jeho konzumaci? Dnešní děti vyrůstají a vytvářejí novou generaci závislou na cukru, která již nyní čelí obrovskému problému obezity a je potenciálně předurčena ke zvýšení míry diabetu a srdečních chorob na novou úroveň. Je zřejmé, že v našem životě má velké místo, ale zároveň nám hodně škodí.
Cukr je návykový
Někteří odborníci se domnívají, že cukr je návyková látka. V současné době však neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že cukr skutečně je návykový, i když víme, že jeho konzumace může mít psychologické účinky, včetně potěšení. To samozřejmě neznamená, že se jedná o zdravé jídlo. Jeho chuť z něj dělá surovinu, na kterou máme často chuť. To ovšem neznamená, že jste na cukru závislí v pravém slova smyslu. I přesto byste ho měli konzumovat s mírou.
Fotografie: Freepik Cukr dělá děti hyperaktivními
Toto je pravděpodobně nejrozšířenější mýtus spojený s cukrem. Ve skutečnosti neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že cukr zvyšuje hyperaktivitu u velké většiny dětí. Některé děti, stejně jako někteří dospělí jsou na konzumaci a hladinu cukru v krvi citlivější a mohou pociťovat změny poté, co sní větší množství sladkého. Děti by rozhodně neměly konzumovat větší množství cukru, protože to povede k obezitě již v nízkém věku, což může poškodit jejich zdraví na zbytek jejich života.
Ovoce je chutné částečně také proto, že je sladké díky svým přírodním cukrům. Ovoce je chutné částečně také proto, že je sladké díky svým přírodním cukrům. Někteří lidé si myslí, že kvůli obsahu cukru, by se měli vyhnout jeho konzumaci. To je ovšem velký omyl.
Ovoce obsahuje řadu zdravých živin, vitamínů, minerálů a vlákniny. Spotřeba ovoce je také spojeny s mnoha přínosy pro zdraví, včetně delšího života a absence mnoha onemocnění. Rozhodně byste ho proto neměli vynechávat ze svého jídelníčku.
Fotografie: Freepik Cukr způsobuje rakovinu
Navzdory pověstem většina vědců nevěří, že cukr přímo způsobuje rakovinu nebo podporuje její šíření. Neexistují žádné důkazy o tom, že by dieta bez cukru snižovala riziko rakoviny nebo naopak zvyšovala šance na přežití, pokud by byla diagnostikována. Stejně jako u cukrovky přispívá zvýšený příjem cukru k přírůstku hmotnosti a obezita je spojena se zvýšeným rizikem rakoviny a mnoha dalších vážných onemocnění.
Ačkoli tedy cukr přímo nezpůsobuje rakovinu, konzumuje-li člověk velké množství cukru, má málo pohybu a jednoduše nežije zdravě, riziko se zvyšuje. Cukr je dobře prozkoumané téma. Napište slovo „cukr“ do Googlu objeví se vám tisíce výsledků a stejně jako u jiných vědeckých témat i zde dochází k polemikám. I když existuje mnoho mylných představ o cukru, jedna věc je jistá. Konzumace velkého množství cukru není zdravé. V umírněnosti je proto síla.
Zdroj:
MedicalNewsToday
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Největší mýty, které se týkají cukru a lidé jim stále věří zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.