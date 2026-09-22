„Největší krádež práce v historii.“ Microsoft řešil, co AI udělá s médii

Microsoft a OpenAI dlouhodobě tvrdí, že využívání veřejně dostupných textů při vývoji umělé inteligence může spadat pod americký princip fair use. Jenže interní komunikace zveřejněná v soudním sporu s The New York Times a dalšími vydavateli ukazuje, že ani uvnitř firem nebyl pohled na věc zdaleka tak jednoduchý.
Hodně tvrdě se vyjadřoval Brent Hecht, Director of Applied Science v Microsoftu. Masové stahování obsahu pro trénování AI označil za „ohromující krádež bezprecedentních rozměrů“ a v další komunikaci dokonce za možná „největší krádež práce v historii“.
Kritizoval také argumentaci fair use. Podle něj způsob, jakým se obsah ve velkém sbíral, mohl z této právní výjimky dělat frašku.
Chatbot odpoví. A uživatel už nikam nejde
Ještě zajímavější je, že obě firmy řešily problém, který dnes vydavatelé skutečně pociťují. Pokud AI nabídne odpověď přímo, proč by měl člověk klikat na původní článek?
Nick Turley z OpenAI podle soudních dokumentů napsal, že vydavatelé mohou čelit existenční hrozbě. Jeden z inženýrů OpenAI zase poznamenal, že bez ohledu na to, jak výrazně budou odkazy zobrazené, uživatelé na ně jednoduše nekliknou.
Microsoft měl pro stejný problém vlastní označení: „doom loop“. AI vezme návštěvnost webům, weby přijdou o peníze na tvorbu kvalitního obsahu a časem začne ubývat právě materiál, ze kterého mohou těžit další generace AI.
Podle podání vydavatelů Microsoft u některých médií zaznamenal po nasazení AI odpovědí propad proklikovosti o desítky procent.
Nepříjemná zpráva o paywallu
Do spisu se dostala i interní komunikace OpenAI týkající se The New York Times. Zaměstnanec Nick Ryder informoval prezidenta společnosti Grega Brockmana, že našel způsob, jak crawlerem obejít paywall listu. Brockman podle zveřejněné komunikace odpověděl: „Ah, nice.“
Pro vydavatele jde o další argument, že firmy dobře věděly, jak citlivým způsobem s jejich obsahem pracují. Microsoft se proti takovému výkladu brání. Hechtovy výroky podle firmy představují osobní názor jednoho zaměstnance a nikoliv oficiální právní stanovisko společnosti.