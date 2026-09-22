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„Největší krádež práce v historii.“ Microsoft řešil, co AI udělá s médii

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Soudní spor vydavatelů s Microsoftem a OpenAI odkryl interní komunikaci, která pro firmy není příjemným čtením. Lidé uvnitř obou společností řešili krádež práce, obcházení paywallů i riziko, že chatboty připraví média o čtenáře.
„Největší krádež práce v historii.“ Microsoft řešil, co AI udělá s médii

„Největší krádež práce v historii.“ Microsoft řešil, co AI udělá s médii

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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