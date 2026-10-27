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Nejnižší důchod v ČR: Je ještě nižší, než si vůbec dokážete představit

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Problematice důchodů a všemu, co k nim patří, se na webu i60 věnujeme poměrně často. Informovali jsme například o tom, že někteří lidé na výplatu ve stáří nemají vůbec nárok.
Nejnižší důchod v ČR: Je ještě nižší, než si vůbec dokážete představit

Nejnižší důchod v ČR: Je ještě nižší, než si vůbec dokážete představit

Zdroj: sahinsezerdincer-old-man-4992469-1280.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 04:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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