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Nejhůř hodnot řízení Prahy senioři, mladí jsou shovívavější

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Řízení hlavního města vnímají jeho obyvatelé jako průměrné až podprůměrné, optimističtější jsou mladší ročníky. Dvě třetiny dotázaných se domnívají, že Praha dostatečně nevyužívá svůj ekonomický potenciál a že by měla utrácet peníze rovnou a nevytvářet velké finanční rezervy, jak se nyní děje.
Nejhůř hodnot řízení Prahy senioři, mladí jsou shovívavější

Nejhůř hodnot řízení Prahy senioři, mladí jsou shovívavější

Zdroj: Jakub Horňák
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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