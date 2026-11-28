Smaltovaná litina, šamotová vyzdívka uvnitř a niklované ozdoby. Kamna Meteor z Čech, datovaná do roku 1910, měří 130 centimetrů a váží 130 kilogramů. Pražský výkupce Stará kamna je nabízel na svém webu, dnes u nich svítí nápis „prodáno“. Obdobné kusy se po odborné obnově objevují v nabídce
Galerie USTAR za 40 000 Kč a v Czechantiku dokonce za 47 000 Kč. Kdo na chalupě, na půdě nebo v dílně po dědečkovi zakopne o litinový válec s nápisem Meteor, možná stojí u nejdražší věci v celém stavení. Rozhoduje však několik detailů, které laik snadno přehlédne. Kamna Meteor: litinová legenda vyrobená v milionu kusů
Za jménem Meteor stojí jeden z nejstarších českých výrobců topidel. Podle historie firmy MORA začala patentovaná výroba kamen Meteor na tuhá paliva roku 1902. Do roku 1930 jich z továrny vyjelo přes milion v nejrůznějších provedeních. Takové číslo vysvětluje, proč se litinové Meteory dodnes vynořují na venkovských půdách, ve sklepích činžáků i v kůlnách zahrádkářských kolonií.
Milionová série zároveň znamená pestrou škálu. Některé exempláře byly prostá užitková kamna, jiné zdobil odlévaný reliéf, smalt a niklované kování. Právě ty druhé dnes lákají kupce nejvíc. Server TVGURU vedle Meteorů zmiňuje také typ Jihlava Stark Mittel, výkupci zase jmenují značky Friedland nebo Musgraves Original. Společným jmenovatelem je litina a stáří: specializovaní obchodníci se zaměřují na topidla vyrobená přibližně do roku 1940.
Kolik zaplatí starožitník a kolik kovošrot
Rozdíl mezi sběratelskou a materiálovou hodnotou je propastný. Stačí položit vedle sebe aktuální nabídky:
Co Kde Cena Kamna Meteor, litina, restaurovaný chrom, funkční Galerie USTAR 40 000 Kč Kamna Meteor, totožné parametry (105 × 46 × 48 cm) Czechantik 47 000 Kč Frýdlantská kamna Premier 15, šamotová výplň Bazoš 6 000 Kč Kachlová kamna podle typu a stavu Aukro od stokorun po 80 000 Kč 130 kg litiny ve sběru (4,80 Kč/kg) Kempa Šrot asi 624 Kč
Z tabulky plyne jednoduchá aritmetika. Restaurovaný Meteor ve starožitnictví vychází zhruba na 64 až 75násobek částky, kterou by za stejnou hmotnost zaplatil kovošrot. Kdo kamna rozláme kladivem a odveze do výkupu, přichází o desítky tisíc korun.
Zaráží i odstup mezi Meteorem a frýdlantskými Premiery. V obou případech jde o historická, litinová a sběratelsky zajímavá topidla, přesto se jejich cena liší téměř sedminásobně. Starožitníci totiž neplatí za vzpomínky na babiččinu kuchyni. Platí za konkrétní model, za jeho kondici a za to, že po obnově znovu hřeje.
Rozptyl na Aukru tento závěr potvrzuje. Za nabídkami v řádu desítek tisíc stojí výrazné starožitné kusy, levnější inzeráty patří kamnům neúplným, poškozeným nebo bez jasného původu.
Šest znaků, podle kterých poznáte cenný kus
Peníze neleží v kdejakých kamnech. Leží tam, kde se sejde několik vlastností najednou. Pro první domácí kontrolu doporučujeme projít tento filtr:
Původ. Čitelný štítek nebo odlitý nápis výrobce. Meteor, MORA, Moravia, Friedland či Musgraves okamžitě zvedají zájem. Kompletnost. Dvířka, rošt, víko, regulace i ozdobné díly by měly být na místě a původní. Litinové tělo. Hlavní plášť bez prasklin. Drobná koroze se dá odstranit, rozštípnutý odlitek opravuje jen málokdo. Povrch. Smalt, chrom nebo niklování v dobrém stavu, případně v kondici, která snese odbornou obnovu. Funkčnost. Kamna, která po renovaci mohou znovu topit, mají u kupců výrazně vyšší cenu než pouhá dekorace. Poptávka. Renovátoři a starožitnictví hledají určité typy. Před prodejem se vyplatí obeslat víc z nich.
Pokud vaše kamna splňují většinu bodů, má smysl jednat o vyšších částkách. Specializovaní výkupci navíc berou i samostatné díly, uhláky, předpopelníky nebo plechové desky pod kamna. Zájem mají také o zouváky, žehličky, formy na bábovky a popelníky ze zdobené litiny. Hodnotu tedy může mít i torzo, které by jinak skončilo v kontejneru.
Peníze na ruku: jak prodat bez rizika
První krok vede k fotoaparátu, ne k šroubováku. Cech kamnářů ČR ve své příručce
Kamnářský speciál zdůrazňuje, že demontáži historických kamen má předcházet podrobná dokumentace a ideálně pomoc kamnáře. Nafoťte celek, štítek, reliéfy, dvířka, rošt, šamotovou vyzdívku i kouřovod a změřte výšku se šířkou. U kachlových kamen si poznamenejte polohu každého kachle.
Naslepo nerozebírejte. Kompletní kus má vyšší cenu a stará těsnění nebo izolační lana mohou obsahovat azbest. Britský úřad pro bezpečnost práce HSE uvádí výskyt azbestových lan a těsnění právě u starších topných zařízení. Při podezření je proto nedrhněte nasucho a nelámejte.
Fotografie pak rozešlete výkupcům, starožitníkům a renovátorům. Jedním z konkrétních adresátů je pražský výkup Stará kamna Libora Trakala, který deklaruje osobní příjezd a platbu v hotovosti. Demontáž a převoz třicetikilových i vícemetrákových kusů si sběratelé podle jeho slov často zajistí sami. Další cestou jsou starožitnictví s technickými předměty, inzertní servery Aukro, Bazoš a Sbazar nebo kamnáři z veřejné databáze cechu, která je členěná podle krajů.
Výplata „na ruku“ je legální. Zákonný limit hotovostních plateb činí podle BusinessInfo.cz 270 000 Kč denně, částka 40 000 Kč se tedy pohodlně vejde. Přesto doporučujeme sepsat jednoduchou kupní smlouvu s předávacím protokolem, uvést v ní částku a údaje kupce a předání zdokumentovat. Na „rezervační poplatky“ předem nepřistupujte, díly nevydávejte před zaplacením a cizí lidi do domu bez ověření nepouštějte.
Topit v historických kamnech smíte, komín ale musí projít kontrolou
Ne každý majitel chce prodávat. Řada lidí uvažuje, zda starý Meteor zprovoznit a přitápět jím na chalupě. Cech kamnářů ČR ve svém
stanovisku k renovaci a provozu lokálních topidel odmítá výklad, že by historická kamna byla plošně zakázaná. Pravidla ekodesignu se na ně zpětně nevztahují a renovace je přípustná, pokud zachová původní konstrukci a nevznikne z ní nový výrobek.
Podmínkou zůstává bezpečná spalinová cesta, kterou musí posoudit oprávněná osoba. Hasičský záchranný sbor připomíná, že u spotřebičů na pevná paliva do 50 kW se kouřovod čistí třikrát ročně při celoročním topení a dvakrát při sezónním. Kontrolu odborně způsobilou osobou vyžaduje nejméně jednou ročně. Kdo tyto kroky zanedbá, riskuje pokutu a hlavně požár komína.
Dá se čekat, že zájem o funkční historická topidla neopadne. Kompletních kusů ubývá a stylové interiéry s ohništěm jsou žádané. Cenu naopak brzdí náklady na převoz, opravu a revize, takže největší výnos si odnesou majitelé kamen, která potřebují jen minimum zásahů.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková