Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka vstoupili do českých dětských pokojů v sobotu před Vánoci roku 1938, v sedmém čísle IV. ročníku časopisu Mladý hlasatel. Tenhle sešit dnes stojí na vrcholu pomyslné sběratelské pyramidy. Kdo doma najde kus papíru s Foglarovým jménem, může držet poklad, ale stejně dobře i knihu za pár stovek. Rozdíl mezi oběma případy obvykle prozradí několik řádků drobného písma, které majitelé při listování přeskočí. Prošli jsme aukční archivy, katalogy aukčních síní i doporučení Národní knihovny, abychom zjistili, podle čeho se cenná položka pozná.
Rok 1938, 1940, nebo reedice: tři vrstvy Rychlých šípů
Sběratelé rozlišují tři vrstvy a každá má jinou cenovou hladinu. První tvoří samotný časopis. Podle
ČTK vyšel úvodní díl 17. prosince 1938 v č. 7 IV. ročníku Mladého hlasatele. Sešity z té doby se tiskly na levném papíře, četly se do roztrhání a končily v kamnech nebo ve sběru. Kompletně dochovaných ročníků v pěkném stavu je proto málo.
Druhou vrstvou je první souborné knižní vydání. Melantrich ho vydal až koncem roku 1940 a i s dotisky pak vydání dosáhlo nákladu 180 000 výtisků. Na válečné poměry jde o obří číslo, takže knihy z tohoto období se objevují častěji, než by se čekalo.
Třetí, nejširší vrstvu obsadily pozdější reedice z šedesátých, sedmdesátých a devadesátých let a novodobé reprinty. Ty v knihovnách leží nejčastěji. Sběratelsky mají hodnotu spíš sentimentální.
Milionový potenciál se proto váže k první vrstvě, tedy k nejstarším časopiseckým tiskům v mimořádném stavu.
Milion korun, nebo 9 500? Rozhoduje stav a kompletnost
Sekundární zdroje, mezi nimi spotřebitelský server aRecenze, uvádějí, že u nejvzácnějších prvních Foglarových vydání padají v aukcích statisíce a u nejlepších kusů i částky přes milion korun. Takový strop ale platí jen pro výjimečné exempláře se zachovanou původní obálkou, bez chybějících listů a bez domácích oprav.
Kontrastní příklad nabídlo Aukro. Svázaný IV. ročník Mladého hlasatele 1938/39 s Rychlými šípy se v aukci ukončené 1. března 2026 prodal za 9 500 Kč. Šlo o konkrétní kus v převazbě s popsanými nedostatky. Dobře ukazuje, jak prudce cenu stlačí sebemenší kompromis: dodatečná vazba, ořezané okraje, vybledlé listy nebo chybějící obálky jednotlivých čísel.
Hodnotu tedy nevytváří samotné stáří, ale kombinace několika faktorů:
priorita vydání: časopisecký první výskyt nebo první knižní vydání, vzácnost: kolik exemplářů se reálně dochovalo, kompletnost: všechna čísla, listy, obálky a přílohy, stav: vazba, papír, absence poznámek a lepení, původ: známá historie exempláře, případné podpisy či věnování.
Kdo všechno splní, může u zkušeného kupce narazit na velmi vysokou částku. Kdo nesplní téměř nic, prodá spíš za cenu dobrého oběda.
Tiráž, ročník, číslo sešitu: kde hledat údaj o vydání
U knih se klíčové informace skrývají v tiráži. Podle odpovědi Národní knihovny ve službě
Ptejte se knihovny se údaj o pořadí vydání podle normy ČSN 01 0166 skládá z řadové číslovky a slova „vydání“ a uvádí se i u prvního vydání. Hledejte formulace „1. vydání“, „dotisk 1. vydání“, „v tomto nakladatelství vydání první“ a k nim rok, nakladatele, edici a případně číslo v edici.
Tiráž přitom nesedí vždy na stejném místě. Bývá na poslední stránce, na rubu titulního listu, někdy na předsádce, u brožur na vnitřní straně obálky. U převazeb se může ztratit úplně, protože knihař odřízne nebo překryje část, která mu překážela.
Největší past čeká na majitele nejstarších Rychlých šípů. Časopis z roku 1938 knižní tiráž v dnešním smyslu nemá. Rozhoduje název Mladý hlasatel, ročník IV (1938/1939), číslo sešitu a datum. Hledaný je právě sešit č. 7 ze 17. prosince 1938. U knihy z roku 1940 pak ověřte nakladatele Melantrich a zda nejde o některý z pozdějších dotisků.
Nejčastější chybou zůstává porovnat jen název a rok. Na Bazoši se pod hesly „originál“ běžně míchají skutečné staré tisky s reprinty a faksimiliemi. Faksimile prvního Čtyřlístku se tam nabízela za 1 100 Kč a na fotografii ji laik od originálu z roku 1969 snadno nerozezná.
Čtyřlístek, Harry Potter a verneovky: kolik skutečně vynesly aukce
Pro lepší orientaci jsme shromáždili doložené výsledky u dalších titulů, které lidé často skladují v krabicích s dětskými knihami.
Položka Kde a kdy Cena Čtyřlístek č. 1 (1969), mírně poškozená vazba aukce, Galerie Národní 25 19 500 Kč (vydraženo) Čtyřlístek č. 1 (1969), opravený hřbet Aukro, 16. 4. 2026 38 900 Kč (bez příhozu) Harry Potter a Kámen mudrců, 1. české vydání 2000 Aukro, 19. 9. 2026 6 499 Kč Harry Potter a Kámen mudrců, 1. české vydání 2000 Aukro, 16. 10. 2026 22 000 Kč Harry Potter, Albatros 2000, velmi dobrý stav katalog Vltavín 20 000 Kč Čtyři verneovky ve vazbě (1893 až 1896) Aukční dům Zezula, 21. 3. 2024 5 500 Kč Záhada hlavolamu, 1. vydání 1941 Aukro 5 000 Kč (bez příhozu)
Z tabulky vystupují dvě lekce. Nabídková cena vyjadřuje přání prodávajícího, zatímco teprve dosažená cena ukazuje skutečný trh. Čtyřlístek za téměř 39 tisíc kupce nenašel, srovnatelný kus se vydražil zhruba za polovinu. I první vydání Foglarovy Záhady hlavolamu zůstalo za pět tisíc bez zájemce.
Druhá lekce se týká rozpětí. První český Harry Potter, původně za doporučených 156 Kč, dnes podle stavu stojí od několika tisíc po víc než dvacet tisíc korun, zatímco pozdější výtisky téhož titulu se na Aukru prodávají za stokoruny.
Kam až může vystoupat výjimečná rarita, ukazuje anglický originál. Nakladatelství Bloomsbury vytisklo v roce 1997 jen 500 výtisků v pevné vazbě, většinou pro veřejné knihovny. Jeden se 9. prosince 2021 vydražil u Heritage Auctions za zhruba 10 milionů korun a další v roce 2026 za přibližně 9 milionů. Mikroskopický náklad, bibliografická priorita a celosvětová poptávka dohromady vytvářejí přesně tu kombinaci, která u nejstarších Rychlých šípů tlačí odhady k milionu.
Nález z půdy: jak ho uchránit a kam s ním zamířit
Než se pustíte do ocenění, zabraňte dalším škodám. Restaurátoři z amerického centra CCAHA varují před lepicí páskou, domácími lepidly i mokrým čištěním. Prach stačí opatrně odstranit měkkým štětcem nebo vysavačem s kartáčovým nástavcem. Knihy patří do suchého prostředí s teplotou kolem 20 °C (s tolerancí dvou stupňů), relativní vlhkostí mezi 30 a 60 % a mimo přímé slunce. Křehké exempláře ochrání alkalická archivní krabice.
Pak přichází dokumentace:
vyfoťte obálku, hřbet, titulní list s rubem, tiráž, všechna poškození a případné podpisy, opište autora, název, rok, nakladatele, vydání, edici a číslo v edici, dohledejte titul v katalozích a aukčních archivech, srovnávejte s prodanými kusy, aktivní inzeráty berte s rezervou, u potenciálně drahého exempláře oslovte odborníka.
Národní knihovna knihy neoceňuje a odkazuje na antikvariáty a soudní znalce. Antikvariát Dlážděná v Praze nabízí posouzení knih, bibliofilií a vzácných tisků každé pondělí od 10 do 18 hodin a staré tisky přijímá do aukcí ve spolupráci s Aukční síní Vltavín. Další možnosti představují Aukro, Bazoš, specializované antikvariáty a komisní prodej. U dražších položek se vyplatí trvat na písemném posudku nebo katalogovém popisu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková