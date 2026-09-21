Reklama
6 min
Jak navrhnout záložní napájení průmyslového provozu: elektrocentrála, ATS a UPS jako jeden systémPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Při návrhu záložního napájení průmyslového provozu nezačínám otázkou, jak výkonnou elektrocentrálu koupit. Nejdříve potřebuji vědět, které technologie musí při výpadku…
Gappa
Zdroj:
Reklama
Archivní dokumenty dostanou lepší ochranu před požárem
Vzácné rukopisy, historické dokumenty a knihy uložené v archivech by mohly být nově lépe chráněny před...
Portál modulreaktor.cz otevírá českým firmám dveře k Rolls-Royce SMR
České firmy se mohou zapojit do dodavatelského řetězce společnosti Rolls-Royce SMR ve kterém je ČEZ...
Orlík se promění v obří vodní baterii. Uloží až 750 MWh energie
Orlík se po modernizaci za osm miliard korun promění v jednu z největších vodních baterií v Česku....
Solární panely nad vídeňskou čistírnou se vysunou za 30 sekund
Neobvyklé využití prostoru připravuje Vídeň pro jednu ze svých čistíren odpadních vod. Nad nádrží v areálu...
Volty.cz osloví všechny, kdo mají blízko k technice, elektrotechnice a chytrým řešením. Web sleduje novinky ze světa elektrotechniky, energetiky, průmyslových technologií i moderních domácností. Zajímá se o inovace, úsporná řešení, elektroauta i budoucnost energetiky – srozumitelně a bez...Všechny články tohoto autora →
Kvíz o tradičních pokrmech českých a slovenských babiček: 10 otázek ukáže, kdo má dobrou paměť
Cooky.cz
dnes, 02:00
3 min
Ptačí žháři z Austrálie: Dravci záměrně roznášejí oheň, aby si zajistili kořist. Podívejte se
Zvirecizpravy.cz
dnes, 01:39
3 min
Žádný procesor ani čipy: Brit postavil osmibitový počítač pro letecký simulátor
cdr.cz
dnes, 01:00
2 min
Jak navrhnout záložní napájení průmyslového provozu: elektrocentrála, ATS a UPS jako jeden systém
Volty
dnes, 01:00
6 min
Obavy o Chorého. Kouč Slavie Trpišovský přiznal, že takhle vyčerpaného hráče dlouho neviděl
SportyŽivě
20. 9. 2026, 22:59
3 min
Reklama
Reprezentant Chaloupek svým zkratem potopil Slavii. Kiks ještě jednou zopakoval
SportyŽivě
20. 9. 2026, 22:56
3 min
Chleba v kožichu jako vynikající večeře za pár korun: V tradičním receptu udělejte tyto 2 malé změny
Cooky.cz
20. 9. 2026, 22:39
4 min
Výroky Štěpánka? Jeho kamarád Berdych už se v tom po daviscupové bitvě s USA dál nechtěl pitvat
SportyŽivě
20. 9. 2026, 22:27
3 min
Nová posila Slavie si plní sen. Díky střeleckému koncertu si Nowak zahraje se svým idolem
SportyŽivě
20. 9. 2026, 22:25
3 min
Kapitán daviscupového týmu Berdych. Pořídil si Porsche 911 R, které nemá jen tak někdo
SportyŽivě
20. 9. 2026, 22:23
4 min
Reklama
AMD o 10 % zdraží čipy grafických karet, AI akcelerátorů a čipsety
diit.cz
20. 9. 2026, 22:00
1 min
Zabezpečit se proti hackerům lze s minimálním nákladem. Základem jsou proškolení zaměstnanci
HN.cz
20. 9. 2026, 22:00
Giganti se bojí, že se vymkne, a chtějí zbrzdit vývoj AI. Zuckerberg jim vzkazuje, že žádnou brzdu nepotřebuje
Mobify.cz
20. 9. 2026, 21:48
5 min
Hrdina Chorý skončil na nosítkách. Měl jsem mžitky před očima, nechápal
Aktuálně.cz - Sport
20. 9. 2026, 21:04
Nejmodernější rušičky za miliony jsou k ničemu. Zbraň na tenkém kabelu drtí špičkové technologie
Zbrojopis
20. 9. 2026, 20:40
5 min
Reklama
Snaha o dokonalou zahradu vás přijde draho. Řezem v říjnu vystavíte stromy rozsudku smrti
ChytřeNaTo.cz
20. 9. 2026, 20:40
4 min
Bluetooth ve Windows 11 je katastrofa a Microsoft to konečně přiznal. Testuje devět oprav, které měly přijít už dávno
Mobify.cz
20. 9. 2026, 20:32
4 min
Spor Petra Pavla a Roberta Fica. Jde o výklad kolektivní obrany států NATO
Aktuálně.cz - Zprávy
20. 9. 2026, 20:31
Smrtící zlozvyk českých řidičů v dešti. S denním svícením do vás vzadu řidiči narazí v plné rychlosti
ChytřeNaTo.cz
20. 9. 2026, 19:59
6 min
Dvojitý hrad ukrytý v jihočeských lesích: Vyrazte na kamenitý vrchol Choustníku
Svět cestovatele
20. 9. 2026, 19:58
3 min
Reklama
Xiaomi 17 spadlo pod 15 tisíc. Za tuhle cenu nabízí výbavu dražších vlajek
IT pro Tebe
20. 9. 2026, 19:58
2 min
Z kraje týdne se ochladí, víkend by mohl být ale slunečný
Aktuálně.cz - Zprávy
20. 9. 2026, 19:55
Týden podle hvězd: Beranům se otevřou dveře, které považovali za zavřené, Raci si uleví odmítnutím
Žena.cz
20. 9. 2026, 19:40
Sláva stranou, účty zůstávají. Zawadská přiznala, proč ani v důchodu nemůže přestat pracovat
Žena.cz
20. 9. 2026, 19:40
Xiaomi začalo prodávat reproduktory na stůl se subwooferem a RGB. Bezdrátové spojení zní dobře, ale má háček
Mobify.cz
20. 9. 2026, 19:24
4 min
Reklama
„Probrali jsme toho hodně.“ Zelenskyj mluvil Trumpem, dohodli se na schůzce
Aktuálně.cz - Zprávy
20. 9. 2026, 19:20
Vítkovice i podruhé doma prohrály a zůstávají bez bodu poslední
Ostravská Drbna
20. 9. 2026, 18:39
2 min
Ruská AI měla pravdu: „Hořící“ volby skončily bez překvapení. Co teď Kreml chystá?
Aktuálně.cz - Zprávy
20. 9. 2026, 18:28
Tygři na domácím ledě podlehli Kladnu 1:3, střelecky se prosadil jen Rychlovský
Liberecká Drbna
20. 9. 2026, 18:27
2 min
Češi drží většinu peněz na účtech. Dlouhodobě tím mohou ztrácet i desítky tisíc
Trade-off
20. 9. 2026, 18:26
2 min
Reklama
Slavia po obratu porazila Plzeň 2:1 a zůstává neporažená
Pražská Drbna
20. 9. 2026, 18:25
3 min
Konec smartphonů se blíží, Google a Samsung představili chytré brýle, které je nahradí. Brzy teprve začne revoluce
Mobify.cz
20. 9. 2026, 18:13
3 min
Konečná se lekla ověřených účtů. Zdechovský jí poslal soudruhy až do Petrohradu
Inregion.cz
20. 9. 2026, 18:09
4 min
Nedělní sex nezačíná v posteli. Někdy začíná tím, že někdo jiný vyndá myčku
Poudree.cz
20. 9. 2026, 18:05
3 min
Energie svedla vyrovnanou bitvu s mistrovskými Pardubicemi, opět exceloval gólman
Karlovarská Drbna
20. 9. 2026, 18:04
1 min
Reklama
Delfín na jih Čech nakonec nedorazil. Legendární vlak zastavila porucha převodovky
Budějcká Drbna
20. 9. 2026, 18:02
2 min
Kladno pod Rulíkem válí. Vyhrálo i třetí zápas v sezoně
Aktuálně.cz - Sport
20. 9. 2026, 17:48
Hokejisté brněnské Komety porazili Hradec Králové 3:1 a mají první body v sezoně
Brněnská Drbna
20. 9. 2026, 17:42
2 min
Ostropestřec mariánský: Průvodce regenerací jater
Plné zdraví
20. 9. 2026, 17:40
2 min
Slepice, které nesou víc vajec než ostatní, dostávají do krmiva jednu složku navíc. Stojí pár korun a většina chovatelů ji přehlíží
Chalupáři-Zahrádkáři
20. 9. 2026, 17:40
2 min
Reklama
Reklama
Na řecké pláži se pohádali kvůli lehátku. Banální spor skončil smrtí seniora
Britská královna krásy čelí drsným útokům: Rebecca schytává urážky kvůli vzhledu i svému původu
Týden podle hvězd: Beranům se otevřou dveře, které považovali za zavřené, Raci si uleví odmítnutím
Jiří Wimmer vydělával přes 100 tisíc měsíčně, aniž pracoval. Jeho život přesto skončil pod koly autobusu
Nedělní sex nezačíná v posteli. Někdy začíná tím, že někdo jiný vyndá myčku
Reklama
Reklama