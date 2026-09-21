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Sardinková pomazánka na pečivo, která má výraznou chuť a na stole dlouho nevydrží

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Objevte tajemství té nejlepší domácí rybí pomazánky ze sardinek! Dokonale vláčná kombinace s vajíčkem, jarní cibulkou a tymiánem si vás získá od prvního souseda. Vyzkoušejte rychlou klasiku, po které se na stolu jen zapráší.
Obrázek k receptu na rybičkovou pomazánku

Obrázek k receptu na rybičkovou pomazánku

Zdroj: Foto a zdroj: Dobré Recepty od Agi, rybí pomazánka
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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