Sardinková pomazánka na pečivo, která má výraznou chuť a na stole dlouho nevydrží

Když domů dorazím unavená po dlouhém dni a v lednici to vypadá jako po náletu, moje první myšlenka téměř vždycky směřuje do špajzu k zásobám
rybích konzerv. Sardinkovou miluji už od dětství, ale v mojí pomazánku vlastní kuchyni získala úplně nový rozměr. Stačí spojit kvalitní v oleji, nadýchaná vajíčka uvařená natvrdo a svěží jarní cibulku. Se špetkou sardinky voňavého tymiánu navíc, který celou kompozici neuvěřitelně pozvedne. Výsledkem je sametově jemná, a přitom výrazná dobrota, která zmizí z misky dřív, než stihnete nakrájet čerstvý . chléb
Příprava vám nezabere téměř žádný čas a zvládne jo i úplný začátečník, který u plotny teprve začíná.
Můj tip zní: Uvařená vajíčka nikdy nekrájejte nožem ani nemačkejte vidličkou. Nastrouhejte je na úplně nejjemnějším struhadle přímo k rozmačkaným rybičkám. Bílek se žloutkem se tak okamžitě propojí s olejem ze sardinek a vytvoří dokonalou krémovou emulzi bez jediného nežádoucího hrudky, aniž byste museli vytahovat elektrický mixér. Recept na výbornou sardinkovou pomazánku s tymiánem a vajíčkem
Celkový čas přípravy a dokončení pomazánky: 15 minut Ingredience potřebné k přípravě 2 konzervy sardinek v oleji 2 celá vejce uvařená natvrdo 2 jarní cibulky 1 lžička plnotučné hořčice 1 lžíce změklého másla citrónová šťáva sůl mletý černý pepř sušený tymián Foto a zdroj: Dobré Recepty od Agi, zdravá mňamka Postup při přípravě rybí pomazánky ze sardinek
1. Do menšího hrnce nalijte studenou vodu. Vložte do ní celá nevychlazená vejce a přiveďte k varu. Od bodu varu je pozvolna vařte natvrdo přesně
10 minut.
2. Uvařená vajíčka ihned přendejte z vroucí vody do misky s ledově studenou vodou, nechte je důkladně zchladit po dobu
3 minut a poté z nich opatrně sloupněte skořápku.
3. Konzervy se sardinkami otevřete, rybičky i s trochou chutného oleje přendejte do hlubší skleněné misky a pomocí obyčejné vidličky je pečlivě rozmačkejte na drobné kousky po dobu
1 minuty.
4. Oloupaná a vychlazená vajíčka uvařená natvrdo nastrouhejte na nejjemnějším struhadle přímo do misky k rozmačkaným rybám, čímž vytvoříte dokonale krémový základ.
5. Jarní cibulku pečlivě očistěte pod tekoucí vodou, ostrým nožem ji podélně nařízněte a pak ji celou nakrájejte na velmi drobná kolečka po dobu
1 minuty. Foto a zdroj: Dobré Recepty od Agi, pořádně zamíchat
6. Nakrájenou jarní cibulku přisypte do misky k sardinkám a nastrouhaným vajíčkům, přičemž si malou hrst zelené natě uschovejte stranou na finální zdobení čerstvých chlebíčků.
7. K ingrediencím v misce přidejte sušený tymián, lehce změklé máslo a všechny tyto základní složky zlehka promíchejte vidličkou po dobu
1 minuty.
8. Do namíchané směsi přidejte plnotučnou hořčici, přilijte čerstvě vymačkanou citrónovou šťávu a základní dochucovadla v podobě špetky soli a mletého černého pepře.
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9. Celou pomazánku v misce důkladně a se vší péčí promíchejte vidličkou po dobu
2 minut, dokud se všechny chutě i struktury nepropojí do sametově jemného krému.
10. Hotovou sardinkovou pomazánku štědře namazejte na plátky čerstvého křupavého chleba, posypte uschovanou jarní cibulkou, ozdobte nakrájenými plátky zelených oliv a ihned podávejte svým blízkým.
Tipy redakce: Změklé máslo je základ úspěchu: Kostku másla vyndejte z lednice alespoň 20 minut před začátkem přípravy, protože pouze změklý tuk se v misce krásně spojí s rybím masem a nevytvoří malé nepříjemné hrudky. Kvalitní olej nevyhazujte: Část aromatického oleje z rybí konzervy ponechte v misce společně se sardinkami, jelikož dodá celé pomazánce fantastickou šťavnatost a úžasně plnou chuť. Použití jemného struhadla: Postupným nastrouháním bílků a žloutků uvařených natvrdo na nejmenších očkách struhadla získáte nádherně nadýchanou konzistenci bez nutnosti používat elektrický tyčový mixér. Krátké odležení v chladu: Pokud nepospícháte a necháte hotovou misku s pomazánkou odpočinout v lednici po dobu 15 minut, veškeré přidané bylinky se s citrónovou šťávou Nádherně prolnou a zvýrazní svůj profil. Ozdoba pro dokonalý efekt: Namazané krajíce chleba posypte nakrájenou zelenou naťkou z jarní cibulky a přidejte kolečka zelených oliv plněných papričkou, které dodají krásný vizuální kontrast i pikantní tečku.
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Foto a recept: Se souhlasem Dobré recepty od Agi