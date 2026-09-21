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Algoritmus z roku 1996 dostal zásadní vylepšení. Na posun se čekalo přes 25 let

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Algoritmus pro hledání nejkratších cest dostal po více než 25 letech významné vylepšení. Manoj Gupta z IIT Gandhinagar dokázal rozšířit jeho přesnost i na mnohem bližší dvojice bodů v rozsáhlých sítích.
Algoritmus z roku 1996 dostal zásadní vylepšení. Na posun se čekalo přes 25 let

Algoritmus z roku 1996 dostal zásadní vylepšení. Na posun se čekalo přes 25 let

Zdroj: Shutterstock
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