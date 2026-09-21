Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Vláda kývla: senioři nad 80 let mají dostat 500 Kč k důchodu bez žádosti. Má to ale 1 háček

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nejstarší senioři by si od roku 2027 mohli pravidelně přilepšit, aniž by […]
Vláda kývla: senioři nad 80 let mají dostat 500 Kč k důchodu bez žádosti. Má to ale 1 háček

Vláda kývla: senioři nad 80 let mají dostat 500 Kč k důchodu bez žádosti. Má to ale 1 háček

Zdroj:
Reklama
Další články z Spotřebitelov.cz
Čeští senioři vůbec neví, že mají nárok na zlevněné taxi (2026): K lékaři i na úřad je doveze za 25 Kč
Čeští senioři vůbec neví, že mají nárok na zlevněné taxi (2026): K lékaři i na úřad je doveze za 25 Kč
Češi vyhazují klasický sušák na prádlo: Nahrazují ho vychytávkou z 50. let, po usušení zmizí ve stěně
Češi vyhazují klasický sušák na prádlo: Nahrazují ho vychytávkou z 50. let, po usušení zmizí ve stěně

V malém bytě bez balkonu se sušení prádla mění v každodenní boj […]

Šel na houby a odnesl si pokutu 100 000 Kč: Češi mířící do lesa pozor, policisté 1 věc nekompromisně hlídají
Šel na houby a odnesl si pokutu 100 000 Kč: Češi mířící do lesa pozor, policisté 1 věc nekompromisně hlídají

Houbařská sezona žene do lesů tisíce lidí a s nimi i jejich […]

Modrý, nebo žlutý kontejner? U těchto vaječných obalů Češi často chybují, každý přitom patří jinam
Modrý, nebo žlutý kontejner? U těchto vaječných obalů Češi často chybují, každý přitom patří jinam

Stojíte nad košem s prázdným obalem od vajec a chvíli váháte. Papírové […]

Průměrná mzda v Česku už překročila 51 tisíc (2026): Podívejte se, jak si vede váš kraj
Průměrná mzda v Česku už překročila 51 tisíc (2026): Podívejte se, jak si vede váš kraj

Statistici spočítali, kolik si Češi vydělávají, a čísla za letošní jaro překvapila […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

Všechny články tohoto autora →
Spotřebitelov.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.