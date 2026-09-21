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Vláda kývla: senioři nad 80 let mají dostat 500 Kč k důchodu bez žádosti. Má to ale 1 háčekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nejstarší senioři by si od roku 2027 mohli pravidelně přilepšit, aniž by […]
Vláda kývla: senioři nad 80 let mají dostat 500 Kč k důchodu bez žádosti. Má to ale 1 háček
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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