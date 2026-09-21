Žádný procesor ani čipy: Brit postavil osmibitový počítač pro letecký simulátor

Osmibitový počítač z elektronek dnes zní spíš jako muzejní exponát. Britský nadšenec do elektroniky, který vystupuje pouze jako Mike, ale postavil skutečný funkční stroj nazvaný The Tube Computer. Nepoužil přitom žádný mikroprocesor ani moderní mikrokontrolér. Základ jeho počítače tvoří 460 starých elektronek 6N3P.
Každá z nich obsahuje dvě triody, takže jich celý počítač využívá 920. Mike je zapojil jako stejné logické členy NOR, ze kterých následně vytvořil registry, čítače, hodinový obvod, paměť i osmibitovou aritmeticko-logickou jednotku.
Počítač váží 20 kilogramů a musí se nejdřív zahřát
Elektronky jsou umístěné na 46 deskách po deseti kusech a ty jsou připojené k pěti základním deskám. Celá konstrukce visí na akrylátovém panelu o rozměrech 190 × 130 centimetrů a váží přibližně 20 kilogramů. Mike proto poznamenává, že má štěstí na cihlovou zeď.
Po zapnutí počítač není okamžitě připravený k práci. Elektronky se nejprve zahřívají, ze strany začnou přibližně po minutě červeně žhnout a podle autora se místností začne šířit „příjemná domácí vůně“ vznikající vypalováním prachu. Celý systém potřebuje zhruba deset minut, než se tepelně ustálí.
The Tube Computer pracuje pouze se 16 instrukcemi. Jeho ALU zvládá například sčítání, XNOR, inkrementaci nebo negaci. Díky registru pro přenos lze postupně provádět také 16bitové, 32bitové, 64bitové a dokonce 128bitové výpočty. Rychlost ovšem není právě jeho silnou stránkou.
Dalším cílem je let vzducholodí z Brightonu do Paříže
Mike pro počítač vytvořil jednoduchý simulátor britské vzducholodi R80. Hráč má ovládat výkon motorů, kormidlo, výšková kormidla, vypouštění plynu, zátěž i uvolnění vzducholodi z kotevní věže. Příběh počítá s letem z Brightonu směrem k Paříži.
Software už existuje, samotný let ale The Tube Computer zatím nezvládne. Mike stále dokončuje systém STATUS, který má počítači umožnit pracovat s více vstupy a výstupy a předávat simulátoru souřadnice X, Y a Z.
Vývoj přitom není úplně bez rizika. Současná verze se podle Mikea zatím chová dobře, jeden z předchozích elektronkových počítačů mu ale dvakrát skončil hlasitým výbuchem. Po druhém incidentu mu jeho žena Judy koupila hasicí přístroj. Ten má proto při dalších experimentech připravený poblíž.