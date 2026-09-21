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Žádný procesor ani čipy: Brit postavil osmibitový počítač pro letecký simulátor

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Britský nadšenec Mike postavil osmibitový The Tube Computer z 460 starých elektronek 6N3P. Stroj váží kolem 20 kg, zahřívá celý pokoj a po zapnutí potřebuje asi deset minut. Cílem je rozběhnout na něm vlastní simulátor vzducholodi R80.
Žádný procesor ani čipy: Brit postavil osmibitový počítač pro letecký simulátor

Žádný procesor ani čipy: Brit postavil osmibitový počítač pro letecký simulátor

Zdroj: Shutterstock
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