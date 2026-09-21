Většina Čechů dává rajčata do lednice. Ztrácejí tam chuť a patří úplně jinam

Koupíte krásná červená rajčata, uložíte je do lednice a druhý den se do jednoho zakousnete. Na pohled vypadá pořád dokonale, jenže chuť nikde. Dužina chutná ploše a jaksi moučně, po sladké šťavnatosti ani stopa. Za tímhle zklamáním většinou stojí místo, kam rajčata po nákupu skoro automaticky putují.
Co se v chladu s rajčetem stane
Na chuti rajčete se totiž kromě cukrů a kyselin velkou měrou podílí jeho vůně. Za tu můžou těkavé aromatické látky a jejich tvorba je na teplotě citlivá. Klesne-li teplota zhruba pod 12 °C, plod jich vytvoří míň a spolu s vůní se vytrácí i chuť, kvůli které si ho dáváme.
Chlad má přitom dvojí účinek. Zbrzdí enzymy, které dužinu postupně změkčují, takže plod zůstane pevný a na pohled svěží déle. Zaplatíte za to ale chutí. Rajče z lednice tak může vypadat naprosto čerstvě, a přitom po prvním kousnutí zklamat mdlou, vodnatou chutí a slabou vůní.
Přečtěte si také: Ani rohlík, ani chleba. Odborníci prozradili, které pečivo je nejlepší, a většina Čechů to neví Kam rajčata opravdu patří
Rajčatům svědčí, když leží volně v pokoji nebo ve vzdušném koutě, kde je sucho a spíš chladněji. Dobře jim proto bývá třeba ve spíži. Vyhněte se naopak místům, kde to sálá, tedy oknu na přímém slunci, radiátoru i sporáku, protože v teple plody rychleji přezrávají.
Důležité je i to, jak plody uložíte. Slupka rajčete je totiž tenká a povolí skoro na dotek, takže vršit je na sebe do hluboké misky se nevyplatí. Ty vespod se pomačkají a poškozená místa začnou rychle plesnivět. Radši je rozprostřete v jedné vrstvě tak, aby kolem každého plodu proudil vzduch, ideálně na plochý talíř nebo do ošatky.
Pozor si dejte i na sousedství jablek a banánů. Z toho ovoce se line etylen, který zrání popohání, a rajčata vedle něj měknou o poznání rychleji. Využijete to leda ve chvíli, kdy potřebujete tvrdší kousky rychle dohnat do zralosti.
Přečtěte si také: Kdo smaží míchaná vajíčka na oleji, dělá chybu. Šéfkuchaři používají 1 surovinu a pak jsou nadýchaná jako v hotelu Kdy lednice naopak pomůže
Úplně zakázaná lednice ale není. Jinak je to totiž u plodů, které dozrály naplno. Když je v bytě vedro a tušíte, že je za chvíli nesníte, hrozí, že vám na lince přejdou přes vrchol. V takové chvíli dává pár hodin v chladničce větší smysl než rajče, které stejně skončí v koši. U nakrojeného rajčete se navíc přidává hledisko hygieny, takže ho zakryjte a bez výjimky uložte do chladu.
U plně zralých rajčat, která hned nespotřebujete, dává pár hodin v lednici smysl. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ostatně ani známé pravidlo „do lednice nikdy” neplatí tak striktně, jak se traduje. Německý tým z univerzity v Göttingenu porovnával plně zralá rajčata skladovaná čtyři dny při pokojové teplotě a v chladu okolo sedmi stupňů a v hodnocení chuti mezi nimi výrazný rozdíl nenašel. „Dokázali jsme, že krátkodobé skladování v ledničce rajčatům neškodí,” uvedla k výsledku vědkyně Elke Pawelziková, která výzkum vedla. Podstatné podle ní bylo hlavně to, že šlo o rajčata v plné zralosti, u nichž už dozrávání neřešíme.
Za mdlou chutí bývá hlavně odrůda a zralost
Za bezvýraznou chutí koupeného rajčete přitom málokdy stojí jen jedna noc strávená v chladu. Velkou roli hraje odrůda a to, jak zralý se plod sklízel. Řada rajčat v obchodech je vyšlechtěná hlavně na vzhled, velikost a trvanlivost při přepravě a o část látek rozhodujících pro chuť tím přišla. V porovnáních různých odrůd navíc o výsledné chuti rozhodovala hlavně genetika plodu, kdežto pár dní strávených v teple nebo chladu hrálo roli mnohem menší.
Přečtěte si také: Kolik dostane pokladní v pekárně za celý odpracovaný měsíc? Až to číslo uvidíte, nebudete věřit vlastním očím
Pár drobností přesto pomůže chuť zachránit:
Pokud rajčata z lednice přece jen vytáhnete, nechte je před podáváním chvíli povolit v teple místnosti, ať se jim aspoň část vůně vrátí. Cherry rajčata nechávejte na větvičce a u ostatních zachovejte stopku, protože poškozené místo po ní bývá vstupní branou pro plíseň. A když se úrody sejde víc, než stihnete sníst, ty nejzralejší kusy raději rovnou zpracujte nebo zamrazte, dokud jsou na vrcholu chuti.
Zdroje: https://www.vareni.cz/magazin/patri-rajcata-do-lednice-nebo-ne-zalezi-na-tom-jak-jsou-zrala/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/44121-rajcata-v-lednici, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/skladovani-rajcat-pokojova-teplota-lednice/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-spravne-skladovat-rajcata-aby-vydrzela-cerstva/, https://zpravy.tiscali.cz/opravdu-rajce-do-lednicky-nepatri-vyzkum-vyvraci-rozsireny-mytus-490452, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/rajcata-v-lednici.html, https://www.nasezahrada.com/zapomente-na-lednicku-diky-triku-se-stopkou-vydrzi-rajcata-cerstva-i-10-dni/