Na Temu jsem si koupila obrovský skleník za 1 400 Kč. Dodnes jsem jako v Jiříkově vidění, co vlastně přišlo

Obsah článku
Kdo si dnes chce pořídit pořádný zahradní fóliovník, rychle narazí na nepříjemnou skutečnost. V běžných hobby marketech a zahradnictvích se ceny točí v řádu několika tisíc korun, a pokud má konstrukce nabídnout plochu přes šest metrů čtverečních s ocelovou kostrou, rozpočet snadno vyskočí do závratných výšin. Proto působila nabídka na platformě Temu téměř absurdně – tunelový skleník s rozměry 3 × 2,1 × 2,1 metru za pouhých 1 387 Kč. V metrech to znamená zhruba tři metry délky, přes dva metry šířky a více než dva metry výšky.
Pochybnosti byly na místě. Představa, že za takovou částku může dorazit skutečně funkční stavba, zněla skoro jako vtip. Spíš se nabízely scénáře o miniaturním modelu na okno, hromádce nekvalitního plastu nebo balíku, který se rozpadne ještě v dodávce. Když ale kurýr doručil podlouhlou krabici o váze téměř třináct kilogramů, bylo jasné, že uvnitř se skrývá kompletní materiál.
Ocel místo plastu a překvapivě promyšlená konstrukce
Po rozbalení přišel první šok. Nosný systém netvoří ohebné plastové tyčky, ale trubková konstrukce z pozinkované oceli. Povrchová úprava zinkem je v prostředí s vysokou vlhkostí klíčová – zabraňuje rychlé korozi a prodlužuje životnost celé stavby. Balení obsahovalo jednotlivé segmenty pro vytvoření oblouků, jeden podélný horní nosník zpevňující hřeben a diagonální vzpěry zajišťující prostorovou tuhost proti vychýlení.
Průměr ocelových trubek činí 19 mm, což vysvětluje nízkou hmotnost celé konstrukce při zachování dostatečné stability po sešroubování. Montáž probíhala překvapivě hladce – trubky se do sebe zasouvají a fixují pomocí přiložených šroubů s křídlovými maticemi. Rám po sestavení stojí samostatně, je lehký na manipulaci, ale po dotažení všech spojů drží zamýšlený půlkruhový tvar. Rozměry 3 × 2,1 × 2,1 metru znamenají, že se uvnitř dá vzpřímeně postavit, pohybovat se po celé délce a bez ohýbání zad pečovat o sazenice i vysoké rostliny.
Druhým klíčovým prvkem je plášť. V popisu se sice často mluví o skleníku, ale fakticky jde o tunelový fóliovník s krycí plachtou z vyztuženého polyetylenu o gramáži 140 g/m². Materiál je zelený, protkaný pevnou mřížkou, což zabraňuje samovolnému trhání při menším poškození. Plachta má navíc integrovanou UV ochranu, která brání degradaci vlivem slunečního záření a vytváří pro rostliny příznivější rozptýlené světlo.
Ventilace, stabilita a skutečná užitná hodnota
Velmi praktické je řešení ventilace a přístupu. Čelo konstrukce je vybaveno širokými dveřmi na zip, které lze snadno srolovat nahoru a zajistit tkanicemi. Na bocích se nachází celkem šest rolovacích oken se sítěmi proti hmyzu – tři okna na každé straně umožňují plynulé křížové větrání. Během horkých letních dnů se tak uvnitř nehromadí přebytečné teplo a vzduch cirkuluje, aniž by k rajčatům nebo paprikám pronikali škůdci.
Při instalaci na zahradě je samozřejmě potřeba myslet na technickou realitu takto levných staveb. Samotná konstrukce je relativně lehká, takže spoléhat se pouze na standardní kolíky do země by při silnějším poryvu větru bylo riskantní. Spodní okraj plachty je naštěstí ušitý s dostatečným přesahem – tento lem je ideální zasypat zeminou nebo zatížit těžkými cihlami či betonovými dlaždicemi. Když se k tomu přidá dodatečné ukotvení rohových bodů pomocí kotevních lan, celá sestava získá potřebnou stabilitu.
Výsledný dojem předčil veškerá původní očekávání. Za částku, za kterou lze v běžném obchodě stěží pořídit kvalitnější zahradní hadici, vznikl prostorný krytý prostor pro pěstování zeleniny, který pojme desítky rostlin. Pokud člověk počítá s tím, že jde o lehkou sezonní stavbu vyžadující pečlivé ukotvení, představuje tento nákup příklad toho, že i extrémně levné zboží ze zahraničních platforem může nabídnout plnou užitnou hodnotu.
Zdroje článku: temu.com, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná