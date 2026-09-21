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Na Temu jsem si koupila obrovský skleník za 1 400 Kč. Dodnes jsem jako v Jiříkově vidění, co vlastně přišlo

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Internetové tržiště nabídlo zahradní fóliovník za cenu, která se zdála příliš nízká na to, aby byla pravdivá. Realita ale překvapila úplně jinak.
Na Temu jsem si koupila obrovský skleník za 1 400 Kč. Dodnes jsem jako v Jiříkově vidění, co vlastně přišlo

Na Temu jsem si koupila obrovský skleník za 1 400 Kč. Dodnes jsem jako v Jiříkově vidění, co vlastně přišlo

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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