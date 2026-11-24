Funkce se jmenuje Zvětšení (anglicky Magnification) a najdete ji v Nastavení v sekci Zpřístupnění. Nemusíte nic stahovat ani používat žádné triky z pochybných fór. Jde o vestavěný systémový nástroj od Googlu, který funguje jako zvětšovací vrstva nad celou obrazovkou. Dokáže až osminásobně zvětšit prakticky cokoli, co právě vidíte na displeji, včetně prvků, na které běžné zvětšení písma nemá žádný vliv. Proč o této funkci ale skoro nikdo neví? Google ji řadí mezi
nástroje pro zrakově postižené, takže ji najdete v části nastavení, kam většina lidí běžně nezavítá. Hledají ji totiž spíše v sekci Displej nebo Velikost textu. Proč je lupa užitečnější než zvětšení písma
Možnost zvětšit velikost textu v nastavení displeje zná spousta lidí. Řeší ale pouze písmo v systémovém rozhraní a v aplikacích, které tuto funkci podporují. Malá tlačítka, drobné ikony, detaily na fotografiích nebo text vložený přímo do obrázku tím nezvětšíte.
Systémová lupa funguje jinak. Nezasahuje do samotných aplikací, ale zvětšuje přímo obsah zobrazený na displeji. Díky tomu můžete přiblížit konkrétní místo i v aplikaci, která běžné přibližování gesty nepodporuje, a přečíst si jinak nečitelný detail. Podle oficiální
nápovědy Googlu umožňuje až osminásobné zvětšení. V základním režimu má ale jedno omezení: klávesnice a navigační lišta zůstávají v původní velikosti. Jak lupu zapnout a jaké máte možnosti
Aktivace je rychlá, přesný postup se ale může lišit podle výrobce telefonu. Na čistém Androidu, například na telefonech Google Pixel, postupujte takto:
Otevřete Nastavení > Zpřístupnění > Zvětšení. Zapněte Zkratku Zvětšení (Magnification shortcut). Vyberte způsob spuštění: plovoucí tlačítko, podržení obou tlačítek hlasitosti nebo trojité klepnutí na obrazovku.
Po aktivaci zkratky si můžete vybrat také způsob zvětšování:
Celá obrazovka – zvětší se celý displej a po přiblíženém obsahu se pohybujete dvěma prsty. Část obrazovky – zobrazí se samostatné přesouvatelné okno lupy, zatímco zbytek displeje zůstane v původní velikosti. Přepínání mezi oběma režimy – umožňuje podle potřeby využívat celou obrazovku i samostatné okno.
Od Androidu 14 je k dispozici také rozšířený panel nastavení lupy. V něm můžete upravit velikost okna (malé, střední nebo velké) a zapnout možnost
Ponechat při přepínání aplikací. Díky ní zůstane lupa aktivní i po přechodu z jedné aplikace do druhé. Úroveň přiblížení upravíte gestem pinch, tedy stejně jako při přibližování fotografií.
Jedna drobnost, na kterou je dobré myslet: pokud jako spouštěč zvolíte trojité klepnutí, systém musí po každém dotyku chvíli čekat, zda nebudou následovat další dva. Reakce na dotyk tak může být o něco pomalejší. Plovoucí tlačítko nebo zkratka pomocí tlačítek hlasitosti tímto nedostatkem netrpí.
Kde funkci najdete na Samsungu, Xiaomi a Motorole
Jednotliví výrobci si strukturu nastavení upravují, takže přesná cesta se může lišit. U nejrozšířenějších značek v Česku ji zpravidla najdete takto:
Značka Cesta v nastavení Samsung Nastavení > Usnadnění > Vylepšení viditelnosti > Zvětšení Xiaomi / HyperOS Nastavení > Usnadnění > Zrak > Zvětšení Xiaomi (starší MIUI / Redmi) Nastavení > Další nastavení > Usnadnění > Zrak > Zvětšení Motorola Nastavení > Usnadnění > Zvětšení
U Samsungu si dejte pozor na jednu záměnu. V nastavení najdete jak
Zvětšení, které funguje jako systémová lupa nad obsahem obrazovky, tak Lupu, která pomocí fotoaparátu přibližuje okolní předměty. Jde o dvě odlišné funkce.
Google navíc nabízí na telefonech Pixel 5 a novějších samostatnou aplikaci
Google Magnifier, kterou si můžete stáhnout z Google Play. Ta ale slouží k přibližování skutečných předmětů pomocí fotoaparátu, nikoli obsahu zobrazeného na displeji.
Xiaomi upozorňuje, že konkrétní umístění funkce se může lišit podle verze HyperOS a modelu telefonu. Pokud ji v nastavení nemůžete najít, zkuste do vyhledávacího pole zadat „zvětšení“ nebo „magnification“.
Nepotřebujete Android 15, stačí i starší verze
Tato funkce není výsadou nejnovějších verzí systému. Celoobrazovkové zvětšení je součástí Androidu už řadu let. Možnost zvětšit pouze část obrazovky pomocí přesouvatelného okna lupy je oficiálně dostupná od Androidu 12. Rozšířený panel s nastavením velikosti okna a možností ponechat lupu aktivní při přepínání mezi aplikacemi přibyl v Androidu 14.
Pokud nevíte, jakou verzi systému používáte, zjistíte to v
Nastavení > O telefonu > Verze Androidu. Android 12 a novější nabízí minimálně základní variantu lupy. Android 14 a 15 přidávají další možnosti, například nastavitelnou velikost okna a diagonální posouvání zvětšeného obsahu.
V Androidu 16 Google navíc přidal možnost zvětšovat také klávesnici, která dříve patřila mezi prvky, na něž lupa nedosáhla. Uživatelé starších verzí mohou funkci samozřejmě dál používat, jen musí počítat s tímto omezením.
Systémová lupa v Androidu je přesně ten typ funkce, kterou možná nepotřebujete každý den. Jakmile ale narazíte na nečitelně malý text v aplikaci, která nepodporuje přibližování, může se ukázat jako neocenitelný pomocník. Vyplatí se ji jednou nastavit a připravit si zkratku, abyste ji měli kdykoli po ruce.
Zdroj:
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Autor:
Oliver Cerman