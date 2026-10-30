Návrat s Ano, šéfe do Daliborky: Pohlreich nešetřil silnými slovy

Ano, šéfe, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe, FOTO: Distr. FTV Prima Ano, šéfe, FOTO: Distr. FTV Prima
Návrat Zdeňka Pohlreicha s Ano, šéfe! do chodovské restaurace Daliborka patřil k velmi očekávaným momentům. Podnik se ještě nedávno potýkal s obřími dluhy a naprostým nezájmem hostů. Majitelé Alexandr Kumaj a jeho partnerka Anička tehdy bojovali s absolutním vyhořením. Nyní se slavný šéfkuchař vrací na místo činu zjistit, zda padla jeho drsná kritika na úrodnou půdu.
Když televizní štáb navštívil Chodov poprvé, našel prázdné stoly a katastrofálně sestavený jídelní lístek. Předkrmy se nesmyslně míchaly s hlavními chody a jídlo na talíři postrádalo základní chuť. Zátěžový test navíc skončil naprostým fiaskem. Zmatený personál tehdy hostům nejprve roznesl pití a na objednané porce nechal všechny nekonečně dlouho čekat. Situace podniku v třicetimilionové ztrátě tehdy vypadala naprosto beznadějně.
Zkouška poctivého guláše
První kroky uznávaného kuchaře míří při návratu pochopitelně rovnou ke stolu. „Hospoda se pozná na guláši, pojďme na to. Ale i ostatní jídla jsou dobře připravená, chuť to má,“ zhodnotil úvodní porce. Při pohledu do zázemí navíc objevuje nečekanou věc. V kuchyni se pohybují zcela nové tváře a vzápětí dostává uspokojivé vysvětlení těchto personálních změn.
Drobné výhrady na talíři
Ochutnávka dalších chodů přináší nepatrná zaváhání. „Přátelé, dostal jsem oběd, ale mám k tomu pár výhrad. Dva různé druhy těstovin, jak je to možné?“ ptá se překvapeně personálu. Následně přidává cenné rady ohledně správné délky vaření ragú. „Je to jednoduché jídlo, které ale musí mít perfektní provedení. A parmezán strouhejte jemně. Ale pojďme dál: Nerad to říkám, ale ten bramborový knedlík je bomba.“
Odměna za tvrdou dřinu
Celkové finále dopadá naštěstí nad očekávání dobře. „Takhle má vypadat česká kuchyně. Guláš je jedním slovem výborný. Přátelé, čekal jsem to horší,“ chválí hostující profesionál. Úsilí celého týmu je nakonec oceněno ziskem krásných dvou hvězdiček. „Je třeba, aby z vašeho jídla byla vidět kuchařská práce. A u vás to vidět je.“
Sázka na divočinu slaví úspěch
Proměna podniku má obrovský vliv na oba partnery. Alexandr Kumaj hodnotí celou zkušenost velmi pozitivně. „Celé natáčení byl velký zážitek, který nás posunul, kam jsme potřebovali. Já si z toho odnáším to, že jestli někdo váhá, měl by do natáčení jít, protože to opravdu stojí za to. Zdeněk je profesionál v gastru, vždy jsem ho uznával, tím, jak vystupoval během natáčení a co pro nás dělal, mě přesvědčil. Je jednička.“
Restaurace našla svůj úspěšný směr a znovu přitahuje spokojené návštěvníky. „Po doporučení šéfa se zaměřujeme na lokální domácí jídla, děláme třeba divočinu, kančí guláš. A máme plno. Takže Zdeněk doporučil to, co lidem v tomto kraji chutná, co chtějí, na co se vracejí. Takový kančí guláš nebo babiččin domácí borůvkový knedlík mizí okamžitě. Jestli si chcete pochutnat, stavte se taky.“
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