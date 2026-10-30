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Návrat s Ano, šéfe do Daliborky: Pohlreich nešetřil silnými slovy

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Dennívýzva
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Zdeněk Pohlreich se s Ano, šéfe! vrací do zadluženého chodovského podniku zjistit aktuální stav. Ostrá kontrola těstovin střídá nečekané ohodnocení.
Ano, šéfe

Ano, šéfe

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 06:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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