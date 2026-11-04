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Natáčení seriálu podle Brownovy knihy komplikuje pohyb po Praze

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Román Dana Browna Tajemství všech tajemství sice Praze zařídil pozornost celého světa a také velkou spoustu turistů, natáčení seriálu teď ale komplikuje z hlavním městě běžný život. Dva dny bude zavřeno Mariánské náměstí, další čtyři dny nepojede lanovka na Petřín.
Natáčení seriálu podle Brownovy knihy komplikuje pohyb po Praze

Natáčení seriálu podle Brownovy knihy komplikuje pohyb po Praze

Zdroj: Twitter Bohuslava Svobody
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 05:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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