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Děsivý úraz Davida Gránského: Noha mu visela v ruce, záchranářům zakázal rozstříhat boty!

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Český herec a zpěvák David Gránský (34) se během víkendu ošklivě zranil při divadelním představení a musel být převezen do nemocnice. Nakonec rozhodli lékaři o operaci.
Děsivý úraz Davida Gránského: Noha mu visela v ruce, záchranářům zakázal rozstříhat boty!

Děsivý úraz Davida Gránského: Noha mu visela v ruce, záchranářům zakázal rozstříhat boty!

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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