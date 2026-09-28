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Co vám pamětníci neřeknou. Český Merkur nechal slavnou britskou stavebnici v prachu díky opuštění zastaralých palcových měr

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Kovové pásky s kulatými otvory, malé matičky a šroubky se závitem M3,5 vonící strojním olejem. Legendární stavebnice Merkur představovala pro československé kluky i holky první skutečnou školu jemné mechaniky. Málokterá hračka na světě se však může pochlubit tím, že kromě jeřábů a lokomotiv v dětských pokojích posloužila i k jednomu z největších vědeckých objevů 20. století: sestrojení prvního přístroje na měkké kontaktní čočky.
Kovové děrované pásky, mosazná ozubená kola a šroubky klasické stavebnice Merkur v dřevěné přihrádce.

Kovové děrované pásky, mosazná ozubená kola a šroubky klasické stavebnice Merkur v dřevěné přihrádce.

Zdroj: Jiří Sedláček / Wikimedia 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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