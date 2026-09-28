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Zbraň z laciného plechu drtila precizní frézovanou ocel. Čiré válečné zoufalství stvořilo technologický zázrak

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Když se na frontách druhé světové války ozval kulomet MG 42, spojenečtí vojáci věděli, že jde do tuhého. Zbraň nevydávala typické rytmické dunění, ale souvislý jekot připomínající trhání plátna nebo cirkulárku. Extrémní kadence až 1 500 ran za minutu sice vytvořila smrtící palebnou clonu, ale zbraň za ni platila krutou daň: už po dvou stech ranách se hlaveň rozžhavila natolik, že hrozila její deformace a samovznícení munice.
Německý univerzální kulomet MG 42 z druhé světové války s dvojnožkou

Německý univerzální kulomet MG 42 z druhé světové války s dvojnožkou

Zdroj: Phanatic / Wikimedia CC 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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