Sára Donutilová přišla o syna den před termínem porodu. Po letech promluvila o bolesti, která nezmizí

V noci ze 17. na 18. října 2022 přestala Sára Donutilová cítit pohyby svého prvního dítěte. V porodnici lékaři potvrdili to nejhorší: srdce už netlouklo.
Po vyvolaném porodu pak přišel na svět malý Matyáš, ale bez známek života. VIP život zaznamenal, že herečka tragédii oznámila na Instagramu, ale výslovně napsala, že není připravená o tom s kýmkoli mluvit. Trvalo téměř tři roky, než se odhodlala popsat, co ztráta udělala s její hlavou, vztahem i pohledem na svět. Noc, po které se zastavil čas
Matyáš měl být donošený chlapec. Těhotenství probíhalo bez komplikací, porodní termín připadal na 19. října. Jenže o den dřív se všechno změnilo. Sára v příspěvku z roku 2022 popsala, že fyzická bolest porodu byla proti té duševní zanedbatelná. Nejvíc ji zasáhla představa, jaké by bylo dostat do náruče živé dítě.
Příčinu úmrtí lékaři tehdy nedokázali určit. „Nikdo neví, co se mohlo stát,“ napsala. Až letos veřejně zmínila, že po sérii vyšetření u ní lékaři zjistili takzvaný MBL deficit, poruchu imunity spojenou s nízkou hladinou mannose-binding lectinu, která podle jejího popisu může souviset i s těhotenskými komplikacemi.
Potřebovala čas, aby se s nepříjeným žážitkem vyrovnala. Přesně dva roky po ztrátě, napsala na Instagram: neuplyne den, kdy by na Matyáše nepomyslela. Loni poprvé poskytla hlubší rozhovor, v němž řekla, že je to „pořád těžké a bolestivé“ a že čas bolest pouze otupí. Nově v rozhovoru pro Český rozhlas doplnila, že
rána už není tak otevřená, ale zůstane v ní navždy. Zlomem nebyl jediný okamžik, ale reakce okolí. Když příběh poprvé zveřejnila, ozvalo se jí velké množství rodičů s podobnou zkušeností. Právě to ji přivedlo k rozhodnutí využít dosah sociálních sítí smysluplně. Stala se ambasadorkou organizace Dítě v srdci, která nabízí individuální i skupinové poradenství rodičům po perinatální ztrátě. Zdroj fotografie: Nextfoto Mateřství ve stínu ztráty
V prosinci 2024 se Sáře a jejímu manželu Martinovi narodil syn Eliáš. Radost ale provází trvalá vnitřní pohotovost. Kontroluje dech spícího dítěte, bojí se nemocí a nehod. Hodnoty se jí posunuly, od práce a projektů k prostému přání, aby byli zdraví a šťastní.
Manžela opakovaně označuje za největší oporu. Podle jejích slov odsunul vlastní truchlení, dokud nebyla přes nejhorší fázi ona. Stará ztráta se přelévá do současného mateřství jako zvýšená úzkost. Není to vyléčení. Je to učení se žít s tím, co se nedá vrátit.
Příběh Sáry Donutilové začal jedním varovným signálem: změnou pohybů dítěte. Britská zdravotnická služba NHS i odborné doporučení RCOG shodně uvádějí, že jakákoli změna oproti obvyklému vzorci, ať už
méně pohybů, jejich vymizení nebo jiný rytmus, je důvodem kontaktovat porodnici okamžitě. Nečekat do rána. Nespoléhat na počítání kopnutí, ale znát obvyklý rytmus vlastního dítěte. Matyáš Donutil by letos slavil čtvrté narozeniny. Jeho matka z něj udělala důvod, proč stovky českých rodičů poprvé uslyšely, že ve své bolesti nejsou sami.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová