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Nehoda při tuningovém srazu. Řidič vjel do lidí, pět zraněných

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Dennívýzva
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Na tuningovém srazu v rekreačním areálu Kristýna v Hrádku nad Nisou došlo k neštěstí. Řidič jednoho z vozidel nezvládl jízdu, narazil do dalších dvou aut a najel do lidí. Při nehodě se zranilo pět lidí, tři z nich středně těžce, další lehce. Řidiče zadržela policie, hrozí mu tři roky vězení.
Nehoda při tuningovém srazu. Řidič vjel do lidí, pět zraněných

Nehoda při tuningovém srazu. Řidič vjel do lidí, pět zraněných

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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