Před 15 000 lety dítě sevřelo kus hlíny mezi prsty. Jeho otisk na něm zůstal dodnes

V hlíně zůstalo něco osobnějšího než nástroj
Před patnácti tisíci lety ještě na Blízkém východě nestála města, lidé nepěstovali obilí na rozsáhlých polích a keramické nádoby, které dnes považujeme za samozřejmou součást pravěkých kultur, měly přijít až později.
Natufiáni už ale začínali žít jinak než většina starších skupin lovců a sběračů. Na některých místech pobývali dlouhodoběji, stavěli pevnější obydlí, více investovali do vybavení domácnosti a vytvářeli stále rozmanitější předměty, které neměly pouze praktickou funkci. Mezi nimi byly i malé ozdoby z hlíny.
Archeologové analyzovali 142 korálků, přívěsků a dalších drobných objektů ze čtyř natufiánských lokalit v dnešním Izraeli. Některé jsou staré přibližně 15 000 let a vznikly tisíce let předtím, než se pálená keramika stala běžnou součástí každodenního života. Jejich největší kouzlo ale nespočívá v samotném stáří. Měkká hlína si zapamatovala ruce, které se jí dotýkaly.
Padesát otisků prstů přežilo tisíce let
Na nepálených předmětech se zachovalo přibližně padesát papilárních otisků. Nejsou dostatečné k tomu, abychom poznali konkrétního člověka tak, jak by s otiskem pracovala moderní kriminalistika. Jejich rozměry ale poskytují jiný druh informace. Korálky nevyráběli jen dospělí.
Podle velikosti některých otisků se na práci podíleli také dospívající a děti. Na jednom drobném předmětu připomínajícím motýlka zůstal výrazný otisk, který vědci přisuzují zhruba desetiletému dítěti. Je to neobvykle bezprostřední stopa.
Když najdeme kamenný nástroj, můžeme rekonstruovat techniku jeho výroby. Když objevíme ohniště, zjistíme, co lidé jedli. U lidských kostí odhadneme věk, pohlaví nebo zdravotní stav.
Otisk dětského prstu ale působí jinak. Mezi okamžikem, kdy dítě zatlačilo prst do mokré hlíny, a dnešním člověkem stojí patnáct tisíc let – a přesto se oba dívají na stejnou malou nerovnost povrchu.
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Dítě možná nedostalo hračku. Dostalo práci
Dětská přítomnost v archeologickém záznamu se hledá obtížně. Děti samozřejmě tvořily podstatnou část pravěkých komunit, ale většina předmětů nepřichází se jmenovkou výrobce. Proto se snadno stane, že pravěk rekonstruujeme především jako svět dospělých lovců, řemeslníků a vůdců.
Otisky z natufiánských korálků připomínají něco mnohem běžnějšího: děti se pravděpodobně učily tím, že pracovaly vedle starších členů skupiny.
Výroba malého korálku byla pro takové učení ideální. Hlína je dostupná, dá se snadno znovu vytvarovat a chyba nestojí několik hodin práce s drahou pazourkovou surovinou. Dítě může sledovat dospělého, napodobovat jeho pohyby a postupně zvládnout techniku samo.
To neznamená, že všechny malé nebo nepovedené předměty automaticky vyrobily děti. Právě dochované otisky jsou cenné proto, že dávají této interpretaci konkrétní fyzickou oporu.
Některé korálky možná napodobovaly svět kolem nich
Natufiánské ozdoby nebyly všechny stejné. Výzkumníci rozlišili řadu různých tvarů a některé z nich připomínají rostliny, které místní lidé běžně sbírali – například divoký ječmen, pšenici jednozrnku, čočku nebo hrách.
Část předmětů byla také pokryta červeným okrem a na některých se zachovaly zbytky vláken, které ukazují, že byly navlečené. Nešlo tedy pouze o cvičné kousky hlíny.
Lidé je pravděpodobně nosili na těle nebo oděvu a používali je jako ozdoby. Mohly vyjadřovat příslušnost, věk, společenskou roli, estetický vkus nebo něco, čemu už dnes nerozumíme.
Právě v době Natufiánů se přitom lidské společnosti v oblasti začínaly více usazovat. A s usedlejším životem přichází něco důležitého: lidé tráví více času se stejnými sousedy, vznikají stabilnější komunity a roste prostor pro viditelné symboly identity.
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První vesnice nevytvořily jen nové domy
Přechod od mobilnějšího života k usedlejším komunitám se často vypráví především jako ekonomický příběh. Lidé začali intenzivněji využívat určité zdroje, později domestikovali rostliny a zvířata a nakonec vzniklo zemědělství. Jenže změna musela být také sociální.
Větší a stabilnější skupina potřebuje předávat znalosti, vytvářet pravidla, rozlišovat jednotlivce a skupiny a učit novou generaci dovednostem, které její rodiče získali.
Drobný hliněný korálek tak může vypovídat o něčem mnohem větším než o historii šperků.
Ukazuje dítě, které se možná učilo vyrábět předmět od člověka sedícího vedle něj. A tím zachycuje jednu ze základních věcí, díky nimž lidská kultura funguje: dovednost se nemusí pokaždé objevit znovu. Dá se předat.
Monumentální pravěké stavby nás ohromují velikostí. Otisk dítěte v hlíně říká možná něco intimnějšího. Před patnácti tisíci lety se někdo učil něco, co už někdo jiný uměl. A jeho prst při tom zůstal v hlíně o zlomek sekundy déle, než měl.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Science Advances – Modeling identities among the first-sedentary communities: Emergence of clay personal ornaments in Epipaleolithic Southwest Asia [2], Archaeology Magazine – Clay Beads from Southwest Asia Dated to 15,000 Years Ago [3]. img ai generated