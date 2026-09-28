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Před 15 000 lety dítě sevřelo kus hlíny mezi prsty. Jeho otisk na něm zůstal dodnes

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Archeologové většinou nacházejí pravěk prostřednictvím kamenů, kostí a odpadu. Na čtyřech nalezištích na území dnešního Izraele ale zůstalo něco mnohem osobnějšího. Na drobných hliněných ozdobách se zachovaly otisky prstů lidí, kteří je tvarovali. Některé zřejmě patřily dětem.
Před 15 000 lety dítě sevřelo kus hlíny mezi prsty. Jeho otisk na něm zůstal dodnes

Před 15 000 lety dítě sevřelo kus hlíny mezi prsty. Jeho otisk na něm zůstal dodnes

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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