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Vánoční kluziště bude i letos. Ostrava za něj dá přes tři miliony

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Ostravská radnice podpoří zhruba třemi miliony korun provoz vánočního kluziště na náměstí Dr. E. Beneše. Na zářijovém zasedání to schválili zastupitelé. Kluziště bude pro návštěvníky zdarma a zájemci ho budou moci využívat od 28. listopadu do 1. ledna.
Vánoční kluziště bude i letos. Ostrava za něj dá přes tři miliony

Vánoční kluziště bude i letos. Ostrava za něj dá přes tři miliony

Zdroj: Statutární město Ostrava - Lukáš Kaboň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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