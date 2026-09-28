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Přehlížený film s Geislerovou je online. V kinech nezaujal, patří ale mezi nejbolestivější snímky roku

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Jedno z nejvýraznějších československých dramat z letošního karlovarského festivalu už nemusíte hledat v kinech, jimiž prošlo ve druhé půlce července. Pramen režiséra Ivana Ostrochovského je nově dostupný na KVIFF.TV, kam dorazil po červencové světové premiéře v karlovarské Hlavní soutěži, kde získal cenu mezinárodní kritiky FIPRESCI.
Přehlížený film s Geislerovou je online. V kinech nezaujal, patří ale mezi nejbolestivější snímky roku

Přehlížený film s Geislerovou je online. V kinech nezaujal, patří ale mezi nejbolestivější snímky roku

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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