Přehlížený film s Geislerovou je online. V kinech nezaujal, patří ale mezi nejbolestivější snímky roku

Jedno z nejvýraznějších československých dramat z letošního karlovarského festivalu už nemusíte hledat v kinech, jimiž prošlo ve druhé půlce července. Pramen režiséra Ivana Ostrochovského je nově dostupný na KVIFF.TV, kam dorazil po červencové světové premiéře v karlovarské Hlavní soutěži, kde získal cenu mezinárodní kritiky FIPRESCI.
V centru příběhu stojí lékařka Ingrid (Aňa Geislerová), která v polovině 80. let pracuje v okresní nemocnici, přivádí děti na svět, ukončuje nechtěná těhotenství a také se podílí na sterilizacích romských žen. V prostředí, kde stát prostřednictvím zdravotnického systému zasahoval do nejintimnějších rozhodnutí svých občanů, ovšem její profesní rutinu začne narušovat nové přátelství s bezprostřední romskou sanitářkou Agátou. Právě skrze něj se Ingrid postupně setkává s lidskou tváří skupiny, kterou dosavadní systém redukoval na pouhý demografický problém.
Ostrochovský
přitom nejde cestou prvoplánové historické obžaloby. Pramen je pomalé, citlivě vystavěné drama, které spoléhá na atmosféru, herecké výkony a postupné odkrývání morálních dilemat spíše než na velká gesta. Šéfredaktor Kinoboxu Milan Rozšafný ve své recenzi ocenil jeho režijní sebejistotu, komplexnost a silné herecké výkony s tím, že film vyžaduje od diváka o něco větší zapojení, ale odměňuje ho tématy, která v hlavě zůstávají ještě dlouho po skončení. Zvláštní pozornost si přitom jako tradičně pro sebe krade Geislerová, která „dokáže v každém záběru bravurně prodat emoční rozpoložení své hrdinky i její vnitřní boj.“
Pramen tak představuje vhodný tip pro diváky, kteří hledají současné československé drama s výrazným autorským rukopisem a zároveň se nezdráhají otevřít dosud spíše uzavřenou, ale o to bolestnější a závažnější kapitolu zdejší historie. Film se vrací k nuceným sterilizacím romských žen a k době, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát, přičemž jeho komorní příběh staví velké historické téma do bezprostřední blízkosti jedné lékařky a jejího vztahu k ústřední pacientce, již bezvadně ztvárnila debutující Simona Boledovičová.
Snímek od režiséra filmů Světloplachost a Služebnici má v databázi Kinoboxu zatím velmi slušné hodnocení a naší nejslavnější herečce posloužil jako velmi důstojný nástupce loňského dramatu Karavan, které soutěžilo i v Cannes a vyhrálo Českého lva. V českých kinech se bohužel počin velké divácké přízni netěšil a spíše jimi prošuměl, což je v tomto případě rozhodně škoda. Prohlédněte si tedy žebříček nejlepších českých dramat této dekády a také kompletní nabídku služby KVIFF.TV.
Zdroje: KVIFF, Kinbobox