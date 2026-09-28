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Kopřivová rozsekla mýtus o Jágrovi: „Nedostala jsem od něj ani korunu." Přiznala i nevěru a novou lásku

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Modelka a podnikatelka Veronika Kopřivová v zářijovém podcastu nejostřeji v historii odmítla, že by její majetek stál na penězích Jaromíra Jágra.
Kopřivová rozsekla mýtus o Jágrovi: „Nedostala jsem od něj ani korunu." Přiznala i nevěru a novou lásku

Kopřivová rozsekla mýtus o Jágrovi: „Nedostala jsem od něj ani korunu." Přiznala i nevěru a novou lásku

Zdroj: Foto: NextFoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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