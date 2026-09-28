Kopřivová rozsekla mýtus o Jágrovi: „Nedostala jsem od něj ani korunu." Přiznala i nevěru a novou láskuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kopřivová rozsekla mýtus o Jágrovi: „Nedostala jsem od něj ani korunu." Přiznala i nevěru a novou lásku
Syn Lucie Bílé studoval kameru, snil o režii i klipech. Místo diplomu si ale sbalil kufr a na rok a půl...
Soňa Čechová zůstává jednou z nejnenáviděnějších postav české televizní historie. Jenže komentáře pod...
Herečka provází turisty na zámku Zákupy za 130 korun na hodinu. Začala v létě 2020 jako nouzové řešení,...
Zuzana Vejvodová patří mezi české herečky, které soukromí střeží důsledněji než většina kolegů. Jméno svého...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
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