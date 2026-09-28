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Rekonstrukce památkově chráněné radnice pokročila, dělníci teď dělají na krovech

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Novorenesanční radnice v Domažlicích prochází náročnou rekonstrukcí. První etapa za 24 milionů korun se zaměřila na střechy na jižní dvorní straně. Druhá, za zhruba 30 milionů korun, právě odstartovala a zahrnuje krovy a střechu směrem do náměstí. Řemeslníci tam vrátí břidlici a měděný plech.
Rekonstrukce památkově chráněné radnice pokročila, dělníci teď dělají na krovech

Rekonstrukce památkově chráněné radnice pokročila, dělníci teď dělají na krovech

Zdroj: Josef Babor
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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