Obchodní řetězec vlastněný miliardářem bojuje v Česku o přežití, na Slovensku už zavírá obchody

Krátce poté, co miliardář Tomáš Chrenek opustil síť zverimexů PetCenter, začíná nový majiteľ Petr Vinklář zásadními kroky. Podle informací serveru e15 požádal prostřednictvím společnosti Nexoris Finance o ochranu před věřiteli. Žádost se týká české společnosti PetCenter CZ a požadované moratórium má trvat tři měsíce.
Celkový dluh firmy dosahuje podle insolvenčního návrhu ze září 2026 více než 765 milionů korun. Společnost v dokumentu popisuje záměr překonat problémy dohodami s pronajímateli obchodních center a dalšími věřiteli. Cílem je obnovit schopnost plnit závazky a pokračovat v provozu.
Ztráty narůstají, náklady je třeba snížit
Rozsah finančních potíží ukazují zveřejněné hospodářské výsledky. Podle Hospodářských novin dosáhla ztráta české společnosti za rok 2024 v přepočtu přibližně 11,44 milionu eur. O rok dříve to bylo asi 8,39 milionu eur. Ztráta se tak meziročně prohloubila zhruba o 36 procent.
Dvě po sobě jdoucí ztrátová období dokládají, že nový vlastník přebírá podnik vyžadující zásadní změny v hospodaření. Součástí záchranného plánu má být vyjednávání o nižším nájemném s obchodními centry, které představují jednu z nejvýznamnějších nákladových položek.
Výsledek těchto jednání bude klíčový pro posouzení, zda je plán proveditelný. Samotné oznámení záměru snížit náklady ještě neříká, kolik peněz podnik skutečně ušetří. Rovněž je třeba rozlišovat mezi ztrátou za uzavřený účetní rok a aktuální schopností plnit závazky.
Na Slovensku probíhají výprodeje, prodejny se zavírají
Zatímco česká část řetězce žádá o ochranu před věřiteli, na Slovensku síť PetCenter prokazatelně zavírá prodejny. Jejich počet klesl z původních více než 30 na současných 23 poboček. Na řadě míst včetně Malack, Bratislavy či Košic probíhají likvidační výprodeje s poloprázdnými regály.
Přitom slovenská společnost PetCenter Slovakia dosáhla za rok 2025 tržeb přibližně 8,8 milionu eur a vykázala čistý zisk 93 233 eur. Aktuální obchodní podmínky slovenského e-shopu stále označují za jeho provozovatele společnost PetCenter Slovakia, s. r. o.
Zisk za minulý rok však nedává odpověď na všechny otázky o dnešní situaci. Sám o sobě neukazuje, jaké aktuální závazky firma splácí, jak je zajištěno zásobování ani jaký dopad na ni mohou mít změny v ostatních částech sítě.
Dlouholetý spor s původními majiteli a nejasná budoucnost
Odchod miliardáře Tomáše Chrenka ze sítě PetCenter uzavírá kapitolu provázenou dlouholetým soudním sporem s původními majiteli kolem Martina Štefunka. Chrenek je vinil z toho, že při prodeji v roce 2019 uměle nadhodnotili výsledky firmy, aby zvýšili kupní cenu.
Skupina AGEL na dotazy ohledně budoucnosti slovenských prodejen vysvětlila, „že PetCenter nezastupuje a vyjadřování k jeho záležitostem není v její kompetenci“. Samotná společnost PetCenter na opakované otázky nereagovala.
Otevřenou otázkou zůstává, zda změna vlastníka zahrnuje i slovenskou společnost a jaké jsou plány s jejími prodejnami a pracovními místy. Pro zákazníky je dnes podstatné především to, které společnosti se jednotlivé zprávy týkají. Česká část hledá řešení svých dluhů, slovenská naposledy vykázala kladný hospodářský výsledek, ale současně zavírá pobočky. Jak se vlastnické a provozní změny promítnou do fungování celé sítě, ukáží následující měsíce.
Zdroje článku: startitup.sk, aktuality.sk, e15.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková