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Obchodní řetězec vlastněný miliardářem bojuje v Česku o přežití, na Slovensku už zavírá obchody

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Obchodní řetězec PetCenter čelí existenčním problémům. Zatímco v Česku nový majitel žádá o tříměsíční moratorium kvůli dluhům přes 765 milionů korun, na Slovensku síť zavírá prodejny a vyprodává zásoby.
Obchodní řetězec vlastněný miliardářem bojuje v Česku o přežití, na Slovensku už zavírá obchody

Obchodní řetězec vlastněný miliardářem bojuje v Česku o přežití, na Slovensku už zavírá obchody

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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