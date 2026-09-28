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Ještě před týdnem byl třetí brankář. Teď může Colten Ellis začínat sezonu Buffala jako jediný zdravý gólman

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Buffalo Sabres během několika dní přišlo o oba hlavní brankáře. Alex Lyon odstoupil ze čtvrteční přípravy s problémem v horní části těla a Ukko-Pekka Luukkonen nedochytal ani sobotní generálku kvůli zranění dolní části těla. Zdravý zůstal Colten Ellis, který přitom vstupoval do kempu jako třetí muž pořadí. V přípravě chytil 41 ze 44 střel a z bitvy o místo se náhle může přesunout rovnou do zahajovacího zápasu NHL.
Ještě před týdnem byl třetí brankář. Teď může Colten Ellis začínat sezonu Buffala jako jediný zdravý gólman

Ještě před týdnem byl třetí brankář. Teď může Colten Ellis začínat sezonu Buffala jako jediný zdravý gólman

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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