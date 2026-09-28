Ještě před týdnem byl třetí brankář. Teď může Colten Ellis začínat sezonu Buffala jako jediný zdravý gólman

Ještě na začátku kempu vypadala brankářská situace Buffala jako příjemný problém. Sabres měli Ukko-Pekku Luukkonena, Alexe Lyona a Coltena Ellise, přičemž všichni tři v minulé sezoně přispěli k tomu, že Buffalo patřilo podle úspěšnosti zákroků mezi nejlepší týmy NHL. Ellis ale vstupoval do přípravy jako třetí jméno za dvěma etablovanějšími kolegy.
Během několika dní se pořadí rozpadlo samo. Lyon odstoupil ve čtvrtek proti Detroitu se zraněním horní části těla a trenér Lindy Ruff následně uvedl, že bude minimálně několik dní mimo. V sobotní generálce proti Pittsburghu pak ve třetí třetině skončil také Luukkonen, tentokrát s problémem v dolní části těla. Jeho stav zatím rovněž nemá jasný časový plán.
Ellis najednou nepotřebuje vyhrát konkurz. Potřebuje být připravený
Pětadvacetiletý brankář využil neobvyklou přípravu velmi dobře. Kvůli zraněním kolegů nastoupil během všech čtyř preseason zápasů, odchytal téměř 96 minut a zastavil 41 ze 44 střel, což znamená úspěšnost 93,2 procenta. V posledním utkání proti Pittsburghu šel do branky neplánovaně za Luukkonena a chytil všech šest střel.
To, co před dvěma týdny vypadalo jako boj o pozici v hierarchii, se tak změnilo v úplně jinou otázku. Pokud Luukkonen ani Lyon nebudou připraveni na zahajovací zápas v Columbusu, Ellis může dostat roli, kterou si před kempem pravděpodobně představoval spíš jako možnost pro pozdější část sezony.
Sám přitom reagoval docela střízlivě. Řekl, že přesně pro podobné chvíle hráči pracují a že se snaží řešit jen vlastní výkon a být připravený, pokud příležitost přijde. Ruff ho pochválil za to, že pokaždé, když ho tým do branky poslal, připravený skutečně byl.
VIDEO NHL dokáže během jednoho týdne kompletně přepsat hierarchii
Právě brankářská pozice je v tomhle trochu krutá. V poli se může třetí člověk na určité pozici postupně posouvat do vyšší formace nebo získávat několik minut navíc. U gólmana je rozdíl mezi dvojkou a trojkou mnohem větší a cesta k prvnímu startu často závisí i na okolnostech, které vůbec nemůže ovlivnit.
Ellis nemohl udělat nic pro to, aby se Lyon a Luukkonen zranili. Mohl ale udělat něco pro okamžik, kdy k tomu dojde: vypadat v přípravě dost dobře, aby Buffalo nemuselo panikařit a okamžitě shánět jinou první možnost.
Zatím přesně to splnil.
Buffalo ještě nemusí mít krizi, ale má velmi málo prostoru
Ruff u Lyona nemluvil o dlouhodobém zranění a Luukkonena stáhl částečně preventivně, takže zatím nemá smysl tvrdit, že Sabres přišli o oba brankáře na delší období. Opening night je ale velmi blízko a zdravotní stav obou zůstává nejistý.
Proto je Ellisův příběh zajímavý právě teď. Nemusí se stát novou jedničkou Buffala ani objevem celé sezony. Stačí, že několik dní před jejím začátkem stojí jako jediný zdravý brankář na soupisce tam, kde ještě nedávno čekal, kolik prostoru vůbec dostane.
V NHL někdy postupujete díky měsícům skvělé práce. A někdy se před vámi během čtyřiceti osmi hodin otevřou dvoje dveře najednou.
Pak už je jediný úkol: nebýt překvapený, když vás přes ně pošlou na led.
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