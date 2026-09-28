Norové našli geniální způsob, jak v létě ukládat elektřinu na celou zimu. Stačí k tomu nádrž na zahradě

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Norové našli geniální způsob, jak v létě ukládat elektřinu na celou zimu. Stačí k tomu nádrž na zahraděPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Norský start-up vyvinul podzemní zásobník, který pojme až 10 000 kWh energie ze slunce a v zimě ji vrátí zpět do domu jako elektřinu i teplo.
Sloup elektrického vedení
Zdroj: Unsplash
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