Oblíbeného českého herce odvezla z jeviště sanitka. Fanoušci se při představení vyděsili

K nehodě došlo v neděli 27. září během odpoledního představení Ledového království v pražském Hudebním divadle Karlín. Gránský v muzikálu ztvárňuje prince Hanse a dramatický pád je běžnou součástí jeho role. Tentokrát se však při následném zvedání něco pokazilo. Na podlaze se nacházelo větší množství drobných papírků používaných jako scénický sníh, herec na nich uklouzl a vlastní vahou si přisedl nohu. Program divadla potvrzuje, že Ledové království se v neděli hrálo od 14 hodin.
Rozsah zranění byl vážnější, než mohl samotný pád na první pohled naznačovat. Gránský později na sociální síti uvedl, že utrpěl zlomeninu holenní i lýtkové kosti. Nebyl schopný se sám postavit, a proto byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která ho převezla do nemocnice. Podle informací zveřejněných po nehodě došlo ke zranění až v závěru představení, takže nebylo nutné celé představení předčasně ukončit.
Z nemocnice oznámil, že ho čeká operace
Herec své fanoušky o zdravotním stavu informoval už z nemocničního lůžka. „Mám zlomenou holenní a lýtkovou kost,“ sdělil a s nadsázkou dodal, že si nyní několik týdnů poleží. Zranění si vyžádalo operační řešení a Gránského tak čeká nucená přestávka od divadelního vystupování. Přesnou délku rekonvalescence zatím veřejně neuvedl.
Ani během převozu přitom herec neztratil smysl pro humor. Později přiznal, že řešil také svůj divadelní kostým a botu. Záchranáři podle jeho slov zvažovali jejich rozstřižení, aby se ke zraněné noze dostali co nejšetrněji, Gránský však chtěl kostým vrátit divadlu nepoškozený. Nakonec tak podle svého vyprávění podstoupil bolestivé sundání boty, přestože byl upozorněn, že manipulace se zlomenou nohou nebude příjemná.
V Ledovém království hraje prince Hanse
David Gránský patří k hlavním tvářím aktuálního nastudování muzikálu Ledové království v Hudebním divadle Karlín, kde se o roli Hanse dělí s Kryštofem Krhovjákem. Na stejné scéně účinkuje také v muzikálu Anděl Páně. Ledové království mělo v Karlíně premiéru letos v březnu a v hlavních rolích v něm vedle Gránského vystupují například Eva Burešová, Ines Ben Ahmed, Ondřej Rychlý nebo Roman Tomeš. Jak dlouho nyní bude muset Gránský své divadelní povinnosti vynechat, zatím není potvrzené.
Zdroje: tn.nova.cz, hdk.cz, extra.cz