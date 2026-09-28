Mladý řidič se lekl protijedoucího auta a srazil cyklistku. Její stav je velmi vážnýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mladý řidič se lekl protijedoucího auta a srazil cyklistku. Její stav je velmi vážný
Narodil se s kombinovaným postižením zraku a pohybového aparátu. Dnes na jedno oko nevidí vůbec, na druhé...
Práce městského strážníka v Plzni je pestrá. Dokládá to výčet událostí, které během své služby řešila jedna...
Na středověké sklepy narazili stavbaři v samotném centru Klatov přímo u paty slavné Černé věže a radnice....
Hokejisté Plzně porazili v 5. kole extraligy Hradec Králové 2:1 a připsali si první tříbodovou výhru v...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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