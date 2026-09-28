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Mladý řidič se lekl protijedoucího auta a srazil cyklistku. Její stav je velmi vážný

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K velmi vážné nehodě došlo v pondělí na silnici mezi obcemi Myslinka a Kozolupy na severním Plzeňsku. Podle dostupných informací tam mladý řidič zazmatkoval a srazil cyklistku jedoucí před ním. Žena utrpěla velmi vážná zranění hlavy a hrudníku. Do nemocnice ji transportoval vrtulník.
Mladý řidič se lekl protijedoucího auta a srazil cyklistku. Její stav je velmi vážný

Mladý řidič se lekl protijedoucího auta a srazil cyklistku. Její stav je velmi vážný

Zdroj: Richard Beneš
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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