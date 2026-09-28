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Proč se na teletext čekalo: televizor musel stránku zachytit při dalším oběhu

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Teletext vysílal stránky stále dokola. Vysvětlujeme, proč po zadání čísla televizor čekal, jak pomáhala jeho paměť a co ukazovala mřížka znaků.
Stránka britského teletextu Ceefax na televizoru

Stránka britského teletextu Ceefax na televizoru

Zdroj: Joybot / Wikimedia / CC BY-SA 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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