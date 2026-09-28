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Kolik ročně stojí provoz televize? Částka za elektřinu překvapila i samotné odborníky

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Obrazovka svítí od rána do večera, často i když ji nikdo nesleduje. Přesto vás měsíční náklady na provoz překvapí.
Kolik ročně stojí provoz televize? Částka za elektřinu překvapila i samotné odborníky

Kolik ročně stojí provoz televize? Částka za elektřinu překvapila i samotné odborníky

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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