Kolik ročně stojí provoz televize? Částka za elektřinu překvapila i samotné odborníky

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Mnozí z nás mají doma rituál, který se opakuje každý den: televize se rozsvítí ráno u snídaně a zhasne až před spaním. Někdy ani to ne. Obrazovka prostě svítí v pozadí, ať už sledujete zprávy, pouštíte dětem pohádky, nebo jen necháváte běžet pořad, u kterého stejně usínáte. Když si spočítáte, kolik hodin týdně přístroj skutečně funguje, začnete tušit, že právě tady musí být zakopaný pes.
Intuice šeptá jasně: co běží pořád, to musí žrát energii. A když přijde vyúčtování za elektřinu a číslo je vyšší, než jste čekali, první podezření padne právě na televizor. Jenže realita funguje trochu jinak, než by člověk čekal. Zatímco trouba, rychlovarná konvice nebo sušička prádla skutečně dokážou pořádně zatížit domácí rozpočet, u obrazovky v obýváku platí zcela odlišná pravidla hry.
Teplo versus obraz: proč televize nežere tolik jako trouba
Klíčem k pochopení je fyzikální princip. Spotřebiče, které produkují teplo, potřebují obrovské množství energie. Trouba musí vyhřát dutinu na 200 °C, bojler udržovat desítky litrů vody teplé, varná konvice přivést vodu k varu za pár minut. To vše vyžaduje příkony v řádu tisíců wattů. Televizor ale teplo negeneruje – jeho úkolem je pouze rozsvítit pixely a zpracovat obraz.
Chorvatský server Podravski list se zaměřil na běžné 55palcové 4K LED televizory s úhlopříčkou kolem 140 centimetrů a podle údajů z evropské databáze energetických štítků zjistil překvapivé číslo: při standardním SDR obrazu se spotřeba pohybuje mezi pouhými 64 a 73 watty. To je zlomek toho, co odebere jakýkoliv topný spotřebič.
Představte si model s průměrným příkonem 70 wattů. Za jednu hodinu provozu taková obrazovka spotřebuje 0,07 kWh elektřiny. Kolik za takovou hodinu skutečně zaplatíte, závisí na vaší distribuční sazbě, sjednaném tarifu a konkrétním dodavateli – jak připomíná Energetický regulační úřad, cena elektřiny se skládá z regulované a neregulované složky i daní. Pokud však budeme pracovat s orientační cenou 7 Kč za kilowatthodinu, jedna hodina sledování vyjde přibližně na 49 haléřů.
Pětihodinový večerní maraton? Zhruba 2,45 Kč. Celý měsíc každodenního pětihodinového sledování? Přibližně 74 korun. Stálé měsíční platby do tohoto výpočtu nezatahujte – ty platíte bez ohledu na to, zda televize svítí, nebo leží ladem.
HDR, velikost a jas: tady se náklady začínají měnit
Univerzální vzorec pro všechny domácnosti neexistuje. Energetické nároky se dramaticky liší podle technických parametrů konkrétního kusu. Nejvýraznější vliv mají velikost obrazovky, technologie panelu, úroveň jasu a režim zobrazení. Skvělým vodítkem jsou evropské energetické štítky – Evropská komise na nich předepisuje uvádět spotřebu v kWh na 1 000 hodin chodu, což usnadňuje přepočet na příkon: hodnota 70 kWh na 1 000 hodin představuje přesně průměrných 70 wattů.
Zásadní skok v odběru energie způsobuje přechod na HDR obsah. Vysoký dynamický rozsah vyžaduje silnější podsvícení pro dosažení hlubokého kontrastu a zářivých barevných tónů. Právě u testovaných 55palcových obrazovek zaznamenal Podravski list nárůst příkonu z původních 64 wattů při běžném SDR vysílání až na zhruba 100 wattů při HDR režimu. Při takovém příkonu už televizor odebere za každou hodinu 0,1 kWh.
Skutečnými žrouty energie se pak stávají obrazovky s nadstandardními rozměry. Podle údajů z evropské databáze EPREL spotřebuje 65palcový model Thomson 101 kWh na 1 000 hodin při SDR a 102 kWh při HDR. Pokud se rozhodnete pro velkolepý 100palcový model stejné značky, roste spotřeba na 190 kWh v SDR a dokonce 210 kWh v HDR režimu na 1 000 hodin. Fyzikální rozměr plochy, kterou je nutné prosvítit, zkrátka nelze ošidit.
U televizorů s technologií OLED (na rozdíl od klasických LED) závisí spotřeba extrémně na konkrétní scéně – sledování hokejového zápasu na zářivě bílém ledě spotřebuje výrazně více energie než sledování tmavého sci-fi filmu.
Jak zjistit spotřebu vlastního televizoru bez měřicích přístrojů
Zjistit energetickou náročnost vlastního televizoru je otázkou chvilky a nevyžaduje nákup měřicích zásuvek. U každého novějšího přístroje je k dispozici povinný energetický štítek. Ten odděleně specifikuje odběr v kWh na 1 000 hodin pro SDR i náročnější HDR signál. Přítomný QR kód přímo odkazuje do evropské databáze EPREL, kde najdete detailní certifikované parametry.
Pokud na štítku najdete hodnotu 80 kWh na 1 000 hodin, znamená to spotřebu 0,08 kWh za hodinu. Při zmíněné ceně 7 Kč za kWh vás hodina před touto obrazovkou vyjde zhruba na 56 haléřů. V celkovém kontextu rodinného rozpočtu jde tedy o naprosto marginální částku, která v žádném případě nedosahuje výdajů spojených s vytápěním nebo ohřevem vody.
Pohotovostní režim: skutečný problém, nebo přežitek?
Často diskutovaným tématem bývá také pohotovostní režim neboli standby. U starších typů elektroniky býval pasivní odběr terčem oprávněné kritiky, u moderních televizorů se však situace změnila. Americké ministerstvo energetiky například uvádí, že přístroje s certifikací ENERGY STAR odebírají v nejnižším pohotovostním režimu maximálně 1 watt. V Evropské unii platí přísné ekodesignové nařízení, podle kterého nesmí spotřeba televizorů v základním pohotovostním režimu (bez připojení k síti) překročit 0,5 W.
Na druhou stranu moderní chytré televize disponují funkcemi rychlého startu nebo trvalého síťového připojení, které mohou v pohotovosti spotřebovávat o něco více energie. Místo neustálého odpojování přístroje ze zásuvky dává pro skutečnou optimalizaci větší smysl zkontrolovat nastavení jasu a vypnout zbytečné zrychlené spouštění.
Chytrá domácnost: kontrola nad každým wattem
Zdaleka nejúčinnější a nejsnadnější zásadou zůstává prosté vypnutí televize v momentě, kdy z pokoje odejdete. Běžné sledování filmů rodinný rozpočet nezruinuje a u standardních úhlopříček se měsíční výdaje pohybují v řádu několika desítek korun. Výraznější částky se týkají pouze obřích úhlopříček v kombinaci s trvalým maximálním podsvícením a celodenním během.
Televizor zároveň slouží jako ukázkový příklad spotřebiče zapojeného do konceptu chytré domácnosti. U moderních zařízení už nerozhoduje pouze tovární štítkový příkon. Chytré modely dnes dokážou přizpůsobovat svůj výkon konkrétnímu způsobu použití, lze je dálkově řídit nebo vypnout prostřednictvím telefonu.
Pokud chcete mít dokonalý přehled, chytré zásuvky dokážou v reálném čase měřit odběr konkrétních spotřebičů a spolehlivě odhalit, kde elektřina utíká zbytečně. Přínos chytrých prvků navíc nespočívá jen v šetření peněz. Automatické vypínání, senzory přítomnosti, inteligentní osvětlení a vzdálená správa spotřebičů šetří čas, zvyšují komfort a v řadě situací posilují také bezpečnost celé domácnosti.
Zdroje článku: centrum.cz, poznatsvet.cz, nespechej.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová